Smerák Blaha kritizuje europoslancov, že v parlamente málo hovorili o kľúčových otázkach, ktoré hýbu Európou aj Slovenskom

BRATISLAVA 31. marca (WebNoviny.sk) – Europoslanci dnes v NR SR podľa predsedu parlamentného výboru pre európske záležitosti Ľuboša Blahu málo hovorili o kľúčových otázkach, ktoré dnes hýbu Európou aj Slovenskom, ako sú napríklad migračná kríza, transatlantické obchodné dohody, sankcie voči Rusku či kríza vzťahov s Tureckom. Ako povedal v piatok pre agentúru SITA, opäť prevládli skôr technokratické témy, ktoré Slovákov príliš nezaujímajú.



„Richard Sulík preukázal, že má medzery vôbec v tom, ako funguje EÚ. Sulík volá po tom, aby napríklad oblasť kultúry či školstva boli z Bruselu vrátené do kompetencií Slovenskej republiky, pritom kompetencie v oblasti kultúry sú v EÚ iba doplnkové a ani školstvo nepatrí do výlučných právomocí EÚ, čiže jeho výzvy sú jalové,“ upozornil Blaha, podľa ktorého Sulík volá po tom, aby Slovensko nebolo v prvej lige v EÚ, ale zároveň chce bohaté západné štáty dobiehať v životnej úrovni – čo je absolútne nerealistické a absurdné. „Pikantné je, že zároveň volá po eurorealizme,“ tvrdí Blaha..





Ivan Štefanec zas podľa Blahu veľmi lacno útočil na parlamentný európsky výbor, avšak „odkedy dostal lukratívny flek v Bruseli – ako jediný europoslanec ešte ani raz nenavštívil a neprejavil žiadnu aktivitu či iniciatívu vo vzťahu k subsidiarite, rovnako ako ďalší opoziční politici“. Podľa Blahu je smutné, že Štefanec dodnes nepochopil, čo to znamená princíp subisidiarity a v jeho predstavách je to žolík, ktorým môže eurovýbor atakovať EÚ, kedy sa mu zachce, čo je kolosálny nezmysel. „Otázka je, čo potom vôbec robí v Štrasburgu, keď nepozná fungovanie EÚ,“ povedal.



Blaha je však rád, že europoslanci zo socialistickej frakcie otvorili otázku európskej minimálnej mzdy či pomoci chudobným regiónom. „Sociálne otázky musia byť prioritou do budúcnosti, inak Európa neprežije, pretože ľudia majú rastúce obavy z hyperglobalizácie, narastajúcej sociálnej nerovnosti a chudoby pracujúcich ľudí,“ povedal. Ako predseda výboru Blaha pozitívne hodnotí kultivovanú diskusiu s europoslancami a teší sa na ďalšiu spoluprácu. „Verím, že budú častejšie navštevovať aj zasadnutia eurovýboru, doposiaľ to robili len výnimočne,“ dodal.



