Smeráci žiadajú Kaliňáka, aby preveril lety prezidenta Kisku

BRATISLAVA 21. marca (WebNoviny.sk) – Poslanci NR SR za Smer-SD žiadajú ministra vnútra Roberta Kaliňáka o informáciu o využívaní letky ministerstva vnútra za roky 2015 až 2017.



Matovičov návrh o Ficovi .



Návrh predložil poslanec za Smer-SD Martin Nemky, ktorý vychádza z medializovaných informácií, že hlava štátu využíva letku na cesty, ktoré nie sú vždy služobné. Nemky žiada túto informáciu preveriť a tiež vypracovať informáciu o využití letky aj ostatnými ústavnými činiteľmi. Poslanci jeho návrh zaradili do programu 14. schôdze parlamentu v tomto volebnom období.





Líder OĽaNO Igor Matovič žiadal doplniť program 14. schôdze o prijatie uznesenia, podľa ktorého by NR SR zaviazala premiéra Roberta Fica, aby sa bezodkladne odsťahoval z „Bašternákovho bytu“. Jeho ďalší pobyt podľa Matoviča v tomto byte totiž demoralizuje platiteľov daní a ľudí, ktorí musia vyžiť z 300 až 400 eur. Jeho návrh však nezískal dostatočnú podporu a poslanci ho nezaradili do programu schôdze.



Rušenie amnestií



Vládni a opoziční predstavitelia sa v utorok na poslaneckom grémiu zhodli na tom, že diskusia o koaličnom návrhu na zrušenie Mečiarových amnestií bude v prvom čítaní v utorok 28. marca ráno a druhé čítanie sa začne vo štvrtok 30. marca. Návrhy sa zároveň prerokujú v skrátenom legislatívnom konaní. Parlament toto zaradenie bodov na utorok a štvrtok schválil.





Koalícia navrhuje Mečiarove amnestie zrušiť novelizáciou ústavy a rozšírením kompetencie parlamentu o právo zrušiť trojpätinovou väčšinou amnestie, návrh na zrušenie bude musieť podať 30 poslancov. Zároveň dávajú kompetenciu Ústavnému súdu SR posúdiť do dvoch mesiacov návrh poslancov o zrušení amnestií, ak takéto rozhodnutie parlament prijme.



Ústavný súd bude môcť povedať, či je takéto rozhodnutie parlamentu platné alebo nie je. Po tom, ako táto novela nadobudne účinnosť, bude môcť parlament rokovať o samotnom ústavnom návrhu zákona, ktorým sa rušia tak amnestie Vladimíra Mečiara, ako aj milosti prezidenta Michala Kováča.





Táto schôdza zároveň odštartuje novinku, ktorú zaviedol predseda parlamentu Andrej Danko v novom rokovacom poriadku, a to vystúpenie poslancov Európskeho parlamentu. Europoslancom bude po odsúhlasení národnou radou umožnené na schôdzi informovať o výkone ich mandátu a o aktuálnych otázkach prerokúvaných v Európskom parlamente, a to podľa príslušnosti k politickej frakcii v Európskom parlamente. Na svoje vystúpenie budú mať 15 minút. Po ich prezentácii vždy predseda poslaneckého klubu môže položiť na všetkých otázky v časovom limite piatich minút. Na tie europoslanci budú môcť reagovať opäť v časovom pásme päť minút.



