Smer-SD podľa Sulíka dlhodobo organizuje pohon na Matoviča, líder SaS mu dôveruje

BRATISLAVA 20. apríla (WebNoviny.sk) - Strana Smer-SD spolu so svojimi ľuďmi v NAKA dlhodobo organizuje pohon na Igora Matoviča. Povedal to pre agentúru SITA líder SaS Richard Sulík.



"Púšťajú do médií informácie o jeho údajných podvodoch a zamedzujú mu účinnú obhajobu tým, že sú vraj tieto skutky premlčané. S Igorom Matovičom diskutujeme na tieto témy a inak to nebude ani v tomto prípade. Očakávame, že predseda OĽaNO aj tento prípad údajného daňového podvodu, do ktorého mal zaangažovať svoju mamu, verejnosti vysvetlí uspokojivým spôsobom," povedal šéf liberálov..



Poslanecký klub Smeru-SD vyzýva poslanca za OĽaNO-NOVA Igora Matoviča, aby sa vzdal poslaneckého mandátu. Ako povedal na dnešnej tlačovej besede predseda mandátového a imunitného výboru Richard Raši (Smer-SD) a podpredseda poslaneckého klubu Smeru-SD Dušan Jarjabek, „skutok sa stal“ a Matovič spáchal trestný čin daňového podvodu.





Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky za Smer-SD to povedali v súvislosti s tým, že podľa zverejneného uznesenia vyšetrovacie orgány zastavili trestné stíhanie vedené pre prečin skresľovania údajov hospodárskej a obchodnej evidencie v súvislosti s firmou regionPress. Podľa dokumentu vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry trestný čin uzavrel, pretože skutok je premlčaný. Poslanec Raši stojí za tvrdením, že Matovič spáchal trestný čin daňových podvodov.



Ako napísal denník Plus jeden deň Igor Matovič použil podľa vyšetrovateľa Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) svoju matku Máriu, aby si znížil základ dane. Matovič si v roku 2004 vyúčtoval výdavky za používanie auta v hodnote takmer 63 000 eur. Podľa uznesenia daňový úrad Matovičovej firme výdavky neuznal, keďže Matovič nepredložil žiadne podklady.