Sme rodina podporí návrh na zatvorenie obchodov cez sviatky

BRATISLAVA 10. januára (WebNoviny.sk) – Hnutie Sme rodina podporí návrh poslanca Smeru-SD Jána Podmanického na zatvorenie obchodov počas štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja. Ako povedal Boris Kollár pre agentúru SITA, Podmanického návrh je rozumným kompromisom medzi snahou zatvoriť obchody počas všetkých nedieľ a súčasným stavom. "Cítime spoločenský tlak na zatvorenie obchodov. Ženy, matky si to zaslúžia. Z pohľadu rodín je to dobrý krok," povedal Kollár.



Počíta s tým návrh novely Zákonníka práce, ktorý tento týždeň do parlamentu predložia poslanci NR SR za Smer-SD Ján Podmanický a Marián Kéry.



Obchody by tak mali byť povinne zatvorené 15,5 dňa v roku, kým v súčasnosti platí zákaz maloobchodného predaja cez vybrané sviatky 3,5 dňa v roku. Návrh sa dotkne prevádzok s viacerými zamestnancami.



O tomto návrhu v pondelok rokovalo mimoriadne predsedníctvo Hospodárskej a sociálnej rady SR (HSR). "Práca v maloobchode nie je práca, ktorá má charakter nepretržitej činnosti, bez ktorej by sa zastavil štát," povedal poslanec NR SR Ján Podmanický. Návrh na zákaz maloobchodného predaja cez sviatky odborári vítajú.



Problém s návrhom nemá Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR (AZZZ), ani Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ). "Ambíciu pánov poslancov akceptujeme a vítame," povedal viceprezident AZZZ Roman Karlubík. Zákaz predaja cez sviatky podľa viceprezidenta RÚZ Ľuboša Sirotu Slovensko posúva medzi civilizované krajiny.