Sme rodina podporí návrh na ochranu pôdy z dielne SNS

Opozičné hnutie Sme rodina podporí návrh vládnej Slovenskej národnej strany (SNS) na ochranu pôdy. Ako povedal v piatok pre agentúru SITA....

BRATISLAVA 23. decembra (WebNoviny.sk) – Opozičné hnutie Sme rodina podporí návrh vládnej Slovenskej národnej strany (SNS) na ochranu pôdy. Ako povedal v piatok pre agentúru SITA poslanec NR SR za hnutie Sme rodina Peter Pčolinský, hnutie podporuje rozumné návrhy vlády, a preto podporí aj tento návrh.



Vo štvrtok 15. decembra odovzdali poslanci SNS do podateľne NR SR návrh na zmenu ústavného zákona, ktorý bude ochraňovať poľnohospodársku aj lesnú pôdu pred špekulatívnym výkupom realizovaným najmä zahraničnými subjektmi. Informovala o tom podpredsedníčka klubu SNS Eva Antošová. Podľa jej slov sa pod špekulatívnym nákupom rozumie nákup poľnohospodárskej pôdy s cieľom nevyužívať ho na poľnohospodárske účely, čo môže ohroziť postavenie domácich farmárov.



"Po prijatí tejto ústavnej zmeny bude možné zákonom ustanoviť, že pôda bude môcť byť iba vo vlastníctve určitých zákonom stanovených osôb," vysvetlil podpredseda SNS Jaroslav Paška. Hnutie Sme rodina uznáva podľa Pčolinského pôdu ako nenahraditeľný a neobnoviteľný prírodný zdroj, ktorý zabezpečuje potravinovú bezpečnosť občanov Slovenskej republiky ako prvý a základný článok potravinového reťazca.



"Uvedenú novelu ústavy hnutie podporí hlavne preto, že potravinová sebestačnosť má svoje pevné a nezastupiteľné miesto v Stanovách a Programových prioritách hnutia," povedal Pčolinský s tým, že pôda je podľa hnutia súčasťou dvoch základných národných pilierov. "Ide o pilier štátnosti, pretože bez pôdy, jazyka a kultúry nemôže národ konštituovať svoju štátnosť. Druhý je pilier potravinovej bezpečnosti – pretože bez pôdy nevieme svojim občanom zabezpečiť základné ľudské právo, a tým je zabezpečenie primeranej potravinovej sebestačnosti a maximálnej potravinovej bezpečnosti pre všetkých občanov Slovenskej republiky," zdôraznil Pčolinský.



Súhlasom s navrhovanou novelou ústavy chce hnutie Sme rodina nadradiť národný záujem väčšiny obyvateľov Slovenska pred osobnými záujmami úzkej skupiny špekulantov, pre ktorých obchod s pôdou je iba zdrojom vysokých finančných ziskov.



Sme rodina zásadne nesúhlasí s tým, aby pôda ako nenahraditeľný a neobnoviteľný prírodný zdroj, bol považovaný za bežný obchodný tovar.



"Nehospodárne nakladanie s pôdou výrazne zasahuje do krajinotvorby a ovplyvňuje tým celkový ráz nášho štátu. Slovensko je vidiecka krajina a preto zabránením slepej industrializácie a zabránením znehodnocovania úrodnej poľnohospodárskej pôdy ochraňujeme kvalitu života takmer 50 percent obyvateľom Slovenska," vyhlásil Pčolinský, podľa ktorého schválením novely ústavy nemajú záujem zasahovať do práv zahraničných poľnohospodárov, ktorí majú na Slovensku skutočný záujem podnikať na pôde a podieľať sa na poľnohospodárskej a potravinárskej produkcii.