Sme rodina chce rozšíriť nulový limit na lieky

BRATISLAVA 18. januára (WebNoviny.sk) - Poslanci za hnutie Sme rodina chcú rozšíriť okruh poistencov, na ktorých by sa vzťahoval nulový limit spoluúčasti pri doplatkoch za lieky, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny. Vyplýva to z novely zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia, ktorú na najbližšie rokovanie parlamentu predložili poslanci Boris Kollár, Zuzana Šebová, Petra Krištúfková a Ľudovít Goga.



"Vzhľadom na pozitívny vývoj ekonomiky v Slovenskej republike sa navrhuje podporiť mladé rodiny s deťmi do troch rokov, ako aj dôchodcov a osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, teda skupiny spoluobčanov, ktoré sú ekonomicky najviac ohrozené. Tieto skupiny našich spoluobčanov nebudú doplácať na lieky, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny, ale ich uhradia zdravotné poisťovne z verejného zdravotného poistenia," vysvetlili poslanci v dôvodovej správe.



Nulový limit by sa mal teda týkať detí do troch rokov, držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, invalidných dôchodcov. V spomínanom okruhu by mali byť aj invalidní výsluhoví dôchodcovia alebo invalidi, ktorým nevznikol nárok na invalidný dôchodok. Zahrnutí by tiež mali byť poberatelia starobného dôchodku, dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov vo veku ustanovenom na vznik nároku na starobný dôchodok a osoby, ktoré majú dôchodkový vek a nevznikol im nárok na starobný dôchodok.



V súčasnosti je limit spoluúčasti pri doplatkoch za lieky pre deti do 6 rokov vo výške 8 eur za kalendárny štvrťrok a pre ťažko zdravotne postihnuté deti mladšie ako 6 rokov nula eur. Štvrťročný limit u starobných dôchodcov, invalidných dôchodcov a držiteľov preukazu ŤZP predstavuje 25 eur.