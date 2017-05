Slovenským hokejistom zahrajú na želanie. Hnať dopredu ich budú aj Dočolomanský, Habera či Ego

KOLÍN NAD RÝNOM 6. mája (WebNoviny.sk) - Slovenskú hokejovú reprezentáciu delí už len krátky čas od jej úvodného vystúpenia na 81. majstrovstvá sveta v Nemecku a Francúzsku. Zverenci trénera Zdena Cígera v sobotu od 16.15 h nastúpia proti výberu Talianska. Predpoludním absolvovali krátke rozkorčuľovanie a teraz ich čaká už len oddych a počas neho koncentrácia na popoludňajšie stretnutie.



"Chlapci majú chuť a sú dobre naladení. Sú nastavení na to, aby sme potešili divákov a našich fanúšikov. Verím, že sa vypnú k dobrému a disciplinovanému výkonu, a že sa im bude dariť. Postupne zdokonaľujeme veci, ktoré od chlapcov chceme - vyvážený aktívny hokej, v úvode pozornejšie v obrane. Všetko založené na tom, aby sme často strieľali a dávali góly," prezradil asistent trénera Július Šupler pri odchode do šatne a doplnil: "V našom tíme nemožno hovoriť o rozdielových hráčoch, rozhodujú chyby a ich využívanie.".





Slováci už majú vybraté aj pesničky, ktoré im organizátori zahrajú počas prípravy na zápasy či počas nich. Z reproduktorov v kolínskej Lanxess Arene tak bude možné počuť Petra Nagya a jeho "Aj tak sme stále frajeri", Daru Rolins (Čo o mne vieš), Pavla Haberu (Je to vo hviezdach), Žijeme len raz od rapera Ega a "Čo som sa po horách nachodil" Michala Dočolomanského z muzikálu Na skle maľované.



