Slovenský pilot priznal vinu, opitý chcel letieť s pasažiermi

CALGARY 22. marca (WebNoviny.sk) - Slovenský pilot, ktorý vlani na Silvestra nastúpil do služby v Kanade taký opitý, že v pilotnej kabíne pred štartom stroja "zaspal", priznal, že bol v dôsledku konzumácie alkoholu indisponovaný v čase, keď zodpovedal za lietadlo s cestujúcimi. Vyplýva to z dohody medzi obžalobou s obhajobou, o ktorej sa hovorilo v utorok na súde.





Miroslav G. (37) pracoval pre leteckú spoločnosť Sunwing Airlines na základe pracovného víza. Jeho Boeing 737 s 99 pasažiermi na palube mal odštartovať 31. decembra z mesta Calgary a letieť s medzipristátiami v ďalších kanadských mestách Regina a Winnipeg do mexického Cancúnu..



Z pilotnej kabíny, kde v sedačke odpadol, ho eskortovala polícia, podľa ktorej na seba upozornil tým, že nastúpil do služby s hodinovým meškaním a navyše mal na uniforme pripevnený pilotný odznak s krídlami hore nohami.



Výsledky testov ukázali, že množstvo alkoholu v jeho krvi až trojnásobne prekročilo povolený limit. Upratovačka neskôr objavila v hotelovej izbe pilota prázdnu fľašu od vodky.



Obžaloba požaduje preňho jednoročný nepodmienečný trest odňatia slobody, informovala tlačová agentúra AP.



