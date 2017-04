Slovenský obranca Ján Brejčák v MODO Hockey skončil

ÖRNSKÖLDSVIK 14. apríla (WebNoviny.sk) - Švédsky hokejový klub MODO Hockey z mesta Örnsköldsvik už neráta so službami slovenského reprezentačného obrancu Jána Brejčáka.



Dvadsaťsedemročný popradský rodák začal sezónu 2016/2017 práve v materskom tipsportligovom tíme, začiatkom decembra 2016 z neho odišiel do švédskej druhej ligy a zotrval v nej do konca súťažného ročníka. Za MODO odohral 18 zápasov s bilanciou 2 góly a 1 asistencia..





V minulosti hral Ján Brejčák aj za švajčiarsky Davos, český Litvínov, na Slovensku okrem Popradu a Kežmarku pôsobil aj v Slovane Bratislava v KHL.



„Každý mi hovoril, aby som nešiel do nižšej švédskej súťaže, ale ja som bol spokojný. Vyskúšal som si prechod z extraligového Popradu do druhej švédskej ligy. Nie je tam rozdiel len v zápasoch, ale aj v tréningoch. Tam sa nikto neuspokojí s tým, že po tréningu má voľno. Dúfam, že tam zostanem,“ povedal pred desiatimi dňami Ján Brejčák nevediac, že klub s ním už nepredĺži zmluvu.



Okrem slovenského beka tím opúšťajú aj Američan Jordan Smotherman, David Rundqvist a Axel Eidstedt.



