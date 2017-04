Slovenský Eustream pomôže Ukrajine

BRATISLAVA 10. apríla (WebNoviny.sk) - Slovenský prepravca zemného plynu, spoločnosť Eustream, pomôže Ukrajine. Spoločne s talianskou firmou Snam a ukrajinskými spoločnosťami Naftogaz a Ukrtransgaz má pripraviť posudok prevádzky a rozvoja ukrajinskej prepravnej siete zemného plynu.



„Cieľom je dosiahnuť, aby bol tento prepravný systém účinnejší, rozvinutejší a konkurencieschopnejší,“ uviedol hovorca Eustreamu Pavol Kubík. Zároveň informoval, že firmy už podpísali memorandum o porozumení..



Ukrajina má realizovať plán takzvaného unbundlingu, čiže oddelenia prevádzkovateľa prepravnej siete zemného plynu od spoločnosti Naftogaz. „Ukrajina vyjadrila záujem o spoluprácu so skúsenými západnými prevádzkovateľmi prepravnej siete pri prevádzke národného prepravného systému v súlade s ukrajinským zákonom o trhu so zemným plynom,“ dodal Kubík.



Podľa neho nové kroky na Ukrajine pomôžu zvýšiť likviditu trhu so zemným plynom a bezpečnosť dodávok zemného plynu tak v Európskej únii, ako aj na Ukrajine.