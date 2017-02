Slovensko zasiahne silný vietor, v Tatrách bude víchrica

Vytvor diskusiu......

Tip:

BRATISLAVA 23. februára (WebNoviny.sk) - V prípade, že by sa parlamentné voľby konali tento víkend, zvíťazil by Smer-SD so ziskom...BRATISLAVA 23. februára (WebNoviny.sk) – Dve malé deti sa vo štvrtok ráno ťažko zranili pri vážnej dopravnej nehode, ktorá sa stala...RIO DE JANEIRO 23. februára (WebNoviny.sk) – VIDEO Hudba, zábava a pestrofarebné kostýmy sú neodmysliteľnou súčasťou svetoznámeho...Hľadaj v článkoch na Spravy.pozri.sk