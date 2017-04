Slovensko vlani vyrobilo viac ako milión automobilov, je naďalej svetovým lídrom

V minulom roku sa na Slovensku vyrobilo 1 043 237 automobilov, čo je o takmer päťtisíc viac ako v roku 2015. Aj v tomto roku sa očakáva, že....

BRATISLAVA 27. apríla (WebNoviny.sk) - V minulom roku sa na Slovensku vyrobilo 1 043 237 automobilov, čo je o takmer päťtisíc viac ako v roku 2015. Aj v tomto roku sa očakáva, že produkcia vozidiel presiahne miliónovú hranicu. Slovensko si okrem toho s počtom 192 vozidiel na tisíc obyvateľov aj naďalej udržuje pozíciu svetového lídra v počte vyrobených automobilov na osobu. Informoval o tom na štvrtkovom brífingu prezident Zväzu automobilového priemyslu SR (ZAP) Juraj Sinay.



To, že ľudia majú záujem o automobily, sa podľa Sinaya prejavuje v rastúcom trende počtu registrovaných vozidiel na Slovensku. Počas prvého kvartálu tohto roka ZAP zaznamenal medziročný nárast registrácie automobilov o 13, 94 %. .



Vyrobilo sa desaťmiliónte auto



"Rok 2017 je pre automobilovú výrobu na Slovensku výnimočný aj tým, že v apríli bolo vyrobené jubilejné desaťmiliónte slovenské auto. Tento významný míľnik je jednoznačným dôkazom toho, že transformácia Slovenska na Mekku automobilového priemyslu bola správnym krokom, ktorý našej krajine prináša prosperitu. Zároveň však stojíme pred obrovskými výzvami, ktoré musíme naplniť,“ povedal Sinay.





Podľa zástupcov automobilového priemyslu je nevyhnutá podpora rozvoja subdodávateľov aj minimalizovanie negatívnych vplyvov v rámci životného cyklu automobilov s dôrazom na znižovanie dopadov na životné prostredie. Akútna je podľa nich aj téma digitalizácie výroby a logistiky. „Vyspelé ekonomiky prechádzajú na stratégiu inteligentného priemyslu 4.0. Pokiaľ nevytvoríme podmienky na jeho implementáciu, nezachytíme jeho trend, nebudeme schopní zabezpečiť konkurencieschopnosť automobilového priemyslu,“ upozornil Sinay. Okrem toho je podľa neho dôležité implementovať stratégiu na podporu výskumu a inovácií tak, aby bolo možné čerpať štrukturálne fondy v plnej miere.



Kvalifikovaná sila stále chýba



Napriek pozitívnym výsledkom za minulý rok, automobilový priemysel na Slovensku bojuje s nedostatkom kvalifikovanej pracovnej sily. Preto je podľa ZAP potrebné upriamiť pozornosť na rozvoj technických zručností u mladých. Materiálu Učiace sa Slovensko z dielne Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zástupcovia automobilového priemyslu vyčítajú, že vzniká izolovane od ostatných stratégií, s nikým nebol konzultovaný a nestanovuje priority ani časovú os implementácie.



ZAP preto žiada o stiahnutie tohto konceptu a rezort školstva vyzýva, aby vypracovalo novú analýzu, ktorá by sa opierala o duálne vzdelávanie. Dôležité je podľa zväzu zapojiť zamestnávateľov do procesu, stanoviť konkrétne štruktúry navrhovaných opatrení a jasne definovať harmonogram počas nasledujúcich desiatich rokov.



Ďalším nedostatkom je podľa ZAP slabá podpora zavedenia infraštruktúry pre alternatívne palivá na Slovensku. Nevyhnutné je vytvoriť podmienky v oblasti legislatívnej, daňovej, alebo v rámci samospráv. „Nejasný je hlavne postup v oblasti podpory infraštruktúry, ale kontraproduktívne sú aj kroky v oblasti taxácie vozidiel a pri registračných poplatkoch,“ uzavrel Sinay.