Slovensko privíta juniorské majstrovstvá sveta v biatlone



BRATISLAVA 4. januára (SITA) - Biatlonový areál v Osrblí pri Brezne bude tento rok náhradným dejiskom majstrovstiev sveta juniorov a pretekárov do 23 rokov. Slovenské stredisko 22. - 28. februára zastúpi za ruských organizátorov, ktorí sa v decembri 2016 vzdali práva v súvislosti s odhaleniami o štátom riadenom dopingovom programe v krajine.



Potvrdilo to oficiálne facebookové konto Medzinárodnej biatlonovej únie (IBU), ktorá stále hľadá náhradu za Ťumeň, odrieknutého usporiadateľa 8. kola Svetového pohára (9. - 12. marca). Nové dejisko by mali oznámiť čoskoro.



Ďalší krok k návratu Svetového pohára do Osrblia



"Po zrušení pôvodného miesta konania juniorských a kadetských majstrovstiev sveta v ruskom Ostrove, o čom rozhodla exekutíva Medzinárodnej biatlonovej únie tesne pred Vianocami 2016, Slovenský zväz biatlonu ponúkol svoje organizačné schopnosti a pracovný tím pre usporiadanie najväčšieho juniorského a mládežníckeho svetového biatlonového podujatia u nás, na Slovensku. Už 2. januára 2017 sme boli kontaktovaní generálnou sekretárkou IBU Nicole Reschovou s požiadavkou, či SZB a OV Biatlon Brezno-Osrblie sú ochotné hostiť MSJaK 2017 namiesto ruského Ostrova. Po krátkej diskusii s členmi OV a Prezídia SZB sme dospeli k názoru, že áno. V stredu 4. januára prišla odpoveď od IBU, že nám prideľuje organizáciu tohto svetového podujatia," priblížila chronológiu diplomatického úspechu oficiálna stránka Slovenského zväzu biatlonu (SZB).



Podľa prezidenta SZB Tomáša Fuska všetci členovia organizačného výboru aj prezídia pristúpili k rozhodovaniu zodpovedne, uvedomujúc si svoje možnosti a schopnosti. Ponuka na usporiadanie pretekov Svetového pohára neprišla. "Ponúkli nám juniorský šampionát. Musíme si povedať pravdu, že na Svetový pohár musíme mať inak a lepšie vybavenú infraštruktúru. Ani by to nebolo v našich silách, aby ste v tomto štádiu zorganizovali preteky takého rangu," priznal pre SITA Fusko. MSJaK však vníma ako ďalší krok k návratu SP do Osrblia. "Je to naša spoločná ambícia, vrátiť A-licenciu a Svetový pohár späť na Slovensko."



Do Osrblia by malo zavítať okolo 400 mladých biatlonistov



V novembri 2016 IBU zverila Slovenskému zväzu biatlonu organizáciu juniorského a kadetského svetového šampionátu aj na február 2019. "Svedčí to o tom, že Národné biatlonové centrum Brezno - Osrblie si znova vydobýja pozíciu vo svetovom biatlone a IBU sa s dôverou obracia na SZB ako na organizátora významných podujatí," uvádza sa v tlačovej správe SZB. V Brezne - Osrblí sa 3. a 4. februára 2017, teda dva týždne pred MSJaK, uskutočnia aj preteky Pohára IBU.



"Komunikujeme s IBU, budúci týždeň príde pracovná skupina, preberieme všetky náležitosti ako televízne prenosy, reklamné práva, ubytovanie, dopravu či doping," priblížil Fusko. Do Osrblia by malo zavítať okolo 400 mladých biatlonistov. Slovensko nemá ako organizátor právo postaviť viac pretekárov. "Naša výhoda je len v tom, že je to u nás doma, kde poznáme každý centimeter. Treba priznať, že momentálne ani viac adeptov na štart nemáme," poznamenal šéf slovenského biatlonu.