Slovensko pri súčasnom nastavení miezd Švajčiarsko nedobehne

BRATISLAVA 12. februára (WebNoviny.sk) - Slovensko pri súčasnom tempe približovania miezd nikdy nedobehne Švajčiarsko z pohľadu priemerného mesačného čistého príjmu. Uviedla to v utorok na tlačovej konferencii viceprezidentka Konfederácie odborových zväzov (KOZ) Monika Uhlerová.



"Napríklad v roku 2004 bol podiel príjmu Slovenska na príjme Švajčiarska necelých 13 percent a v roku 2015 len necelých 12 percent, čiže toto tempo oproti Švajčiarsku ešte pokleslo," povedala viceprezidentka. Dobehnúť Nemecko a Rakúsko by sa nám podarilo o 44 rokov, pri zvýšení miezd o 20 %..



Uhlerová nespochybnila, že sa za sledovaných 11 rokov slovenské príjmy zvýšili. Oproti roku 2004 vzrástli v roku 2015 čisté príjmy asi o 65 %. "Ale nerastú takým tempom, aby sme vôbec dobehli nárast miezd európskych krajín," poukázala. Podľa KOZ na druhej strane Litva môže pri súčasnom nastavení dobehnúť Slovensko o 10 rokov, Rumunsko nás môže dostihnúť o 18 rokov a Bulharsko o 22 rokov.



KOZ pri porovnaní priemerného čistého mesačného príjmu rozdelia krajiny na tri skupiny. V prvej skupine sú krajiny vyspelej Európy, ako Švajčiarsko, Nórsko, Dánsko a Holandsko, kde sa priemerný čistý mesačný príjem pohybuje na úrovni 3 333 eur. V druhej skupine sú rozvinuté krajiny EÚ, a teda Nemecko, Rakúsko, Španielsko, Malta a Grécko s priemerným čistým mesačným príjmom 1 969 eur. Do tretej kategórie patria rozvojové krajiny EÚ, kam KOZ zaradila Poľsko, Českú republiku, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko s priemerným čistým mesačným príjmom 711 eur.