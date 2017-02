Slovensko pre dvojakú kvalitu potravín iniciovalo summit V4

BRATISLAVA 23. februára (WebNoviny.sk) - Slovensko pre problematiku dvojakej kvality potravín v rámci členských štátov Európskej únie (EÚ) iniciovalo summit premiérov Višegrádskej štvorky (V4). Cieľom zasadnutia je vyzvať Európsku komisiu, aby v čo najkratšom čase prijala legislatívu, ktorá by zabránila, aby tie isté výrobky zakúpené v iných krajinách mali rozdielne zloženie. Uviedol to na dnešnom brífingu predseda vlády SR Robert Fico.



Ako ďalej uviedol, na plánovaný mimoriadny summit V4 v Poľsku, ktorý by sa mal konať budúci týždeň, chcú krajiny V4 pozvať aj predstaviteľa Európskej komisie. "Pokiaľ ide o Slovensko, nemôžem vylúčiť, žeby slovenská vláda iniciovala takzvané občianske referendum, občiansku iniciatívu podľa európskych predpisov. Ide o iniciatívu, keď okolo jedného milióna ľudí podpíše petíciu a potom komisia je povinná pristúpiť k legislatívnym prácam," skonštatoval Fico. Dodal, že je potrebné nekompromisne chrániť slovenských spotrebiteľov, aby nevznikali občania prvej a druhej kategórie..



Štátna veterinárna a potravinová správa SR (ŠVPS) v rámci výskumu odobrala vzorky 22 potravín, ktoré sa predávali v maloobchodoch v Bratislave a v rakúskych obciach Kittsee a Hainburg. Z analýzy zistila, že takmer u polovice testovaných výrobkov rovnaké potraviny nadnárodných výrobcov boli v Rakúsku kvalitnejšie ako tie, čo sa predávajú na Slovensku. Najhoršie obstáli sladené nápoje, koreniny, syry, čaje a mäsové výrobky.



Podľa ministerky pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriely Matečnej je dôležité, aby slovenskí občania mali v rámci európskeho jednotného trhu prístup k rovnakým potravinám. Na zasadnutí Rady ministrov poľnohospodárstva, ktoré sa bude konať 6. marca v rámci maltského predsedníctva Rady Európy, chce problematiku dvojakej kvality potravín prediskutovať na európskej úrovni. "Spolu s Maďarskom to predložíme ako iniciatívny bod, kde budeme informovať o našich laboratórnych výsledkoch a uvidíme, ako sa k tomu komisia postaví," uviedla Matečná. Zároveň dodala, že v testoch kvality potravín budú v spolupráci s ŠVPS naďalej pokračovať.