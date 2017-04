Slovensko podporí renováciu škôl pre utečencov na Blízkom východe

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu SlovakAid poskytla grant v hodnote 200-tisíc eur na podporu tohto projektu a organizácia Habitat for Humanity tak môže prostredníctvom svojej pobočky, ktorá sa venuje rozvojovej pomoci v oblastiach Európy, Blízkeho východu a Afriky, zrenovovať a zmodernizovať osem škôl v jordánskych mestách Ammán a Irbid a ich okolí.



Vďaka projektu bude môcť 4000 detí vo veku od šesť do 18 rokov navštevovať zrenovované školské zariadenia. „V súčasnosti je kvalita vzdelávania v Jordánsku ohrozená neadekvátnym učebným prostredím. Mnoho žiakov študuje v preplnených triedach a školách, predovšetkým v mestských oblastiach. To je dôvodom, prečo Slovensko považuje za dôležité podporiť tento projekt,“ povedala pre agentúru SITA Zuzana Letková, riaditeľka SlovakAid.



Utečenci majú nerovný prístup k vzdelaniu



Dlhotrvajúca kríza v Sýrii má mimoriadne veľký vplyv na vzdelávací systém v Jordánsku ako aj na budúcnosť utečeneckých komunít. V minulom roku bolo v Jordánsku zaregistrovaných viac ako 200-tisíc školopovinných sýrskych detí, len polovica z nich však naozaj chodí do školy.



Aj kapacita škôl prijímať nových žiakov predstavuje problém, takmer polovica škôl je preplnených a školská infraštruktúra je v zlom stave. Utečenci tiež majú nerovný prístup k vzdelaniu, takže vykazujú nižšie akademické úspechy ako ich jordánski rovesníci.



SlovakAid a Habitat for Humanity okrem tohto spolupracujú aj na projekte renovácií škôl v Libanone, ktorý spolu s Jordánskom poskytol útočisko najväčšiemu počtu sýrskych utečencov. V Libanone Habitat for Humanity renovuje a rozširuje šesť školských zariadení.



