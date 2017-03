Slovensko podľa Podmanického môže uvažovať o väčšom počte dní, keď by nebola povolená práca

BRATISLAVA 29. marca (WebNoviny.sk) - Slovensko má podľa poslanca NR SR Jána Podmanického (Smer-SD) ekonomicky na to, aby mohlo uvažovať o väčšom počte dní, keď by nebola povolená práca. Ako povedal v utorok na tlačovej besede, ide však len o jeho osobný názor.



„Môžeme uvažovať o ďalších zmenách, ale každý návrh sa musí prijímať konsenzom. Aplikačná prax dnes schválenej novely Zákonníka práce ukáže, ako ľudia zákon prijali. Momentálne je nálada taká, aby prešiel tento kompromisný návrh,“ uviedol Podmanický, ktorý patrí k predkladateľom novely Zákonníka práce..



Tá stanovuje, že obchody budú od začiatku mája zatvorené počas šestnástich sviatočných dní v roku. Počas 15 sviatkov zostanú obchody zatvorené celý deň, 24. decembra bude zakázaný maloobchodný predaj po 12:00.



Vypočuli prosby zamestnancov



Podľa Podmanického schválením novely poslanci vypočuli dlhoročné prosby zamestnancov v sektore maloobchodu, aby mali také právo, aké má drvivá väčšina zamestnancov.



Zdôraznil, že s výnimkou SaS novelu podporili poslanci naprieč politickým spektrom. „Rešpektovali sme aj pripomienky druhej strany, teda obchodníkov. Tento zákon nebude mať ekonomické dopady ani pre zamestnávateľov, ani pre zamestnancov,“ dodal s tým, že ak budú obchody zatvorené, ľudia sa predzásobia. „Ak si chce niekto kúpiť oblek, kúpi si ho dnes, alebo o dva dni neskôr, teda nie cez sviatok,“ povedal.





Podľa Podmanického sa novela nedotkne ani brigádnikov, ktorými sú najmä študenti. "Študent sa vie rýchlo preorientovať a namiesto maloobchodu sa zamestná ako brigádnik v cestovnom ruchu,“ povedal, pričom upozornil, že samotní zamestnávatelia poukazujú, že v maloobchode je nedostatok pracovníkov.



Spolupredkladateľka novely Edita Pfundtner tiež vyzdvihla, že aj keď návrh podali koaliční poslanci, prešiel aj opozičnými hlasmi. „Teda nie je to koaličný návrh, ale dobrá sociálna zmena,“ uviedla. Pod návrhom boli podpísaní aj poslanci SNS. „Pre nás bolo podstatné pozrieť sa na návrh očami detí, ktoré chcú byť doma cez sviatky s rodičmi,“ uviedol predseda poslaneckého klubu SNS Tibor Bernaťák.



Sú aj výnimky



Podľa pôvodného návrhu novely pracovného kódexu mali byť obchody otvorené vo Veľkonočný pondelok od 14:00.



Parlament však schválil pozmeňujúci návrh skupiny poslancov zo strany Smer-SD, podľa ktorého bude maloobchodný predaj zakázaný celý Veľkonočný pondelok. Podľa poslanca za Smer-SD Ľuboša Blahu pozmeňujúci návrh vzišiel z kompromisu medzi zamestnávateľmi aj odborármi, podľa ktorých by bol predaj po 14:00 komplikovaný najmä z logistických dôvodov.



Zákaz predaja v maloobchode počas sviatkov sa nebude vzťahovať na predaj kvetov počas troch dní v roku. Poslanci za Smer-SD Marián Kéry, Ján Podmanický a Vladimír Matejička totiž presadili pozmeňujúci návrh, podľa ktorého bude predaj kvetov možný 8. mája, 1. septembra a 1. novembra. Kéry tento návrh odôvodnil tým, že druhá májová nedeľa sa slávi ako Deň matiek a môže sa sláviť v blízkosti práve dátumu 8. mája.



Podľa Kéryho by mal byť 1. septembra predaj kvetov povolený, pretože žiaci dávajú na úvod školského roka učiteľkám kvety. Tento návrh má teda umožniť rodičom žiakov určitý komfort. Napokon predaj kvetov bude povolený aj 1. novembra, keď ľudia kupujú kvety, aby nimi vyzdobili hroby.



Výnimku zo zákazu maloobchodného predaja počas sviatkov budú mať aj naďalej čerpacie stanice, lekárne, obchody na letiskách, v prístavoch, v ostatných zariadeniach verejnej hromadnej dopravy a v nemocniciach, či predajne cestovných lístkov a suvenírov.



