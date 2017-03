Slovensko podľa Fica podporuje zotrvanie Tuska na čele Európskej rady

BRATISLAVA 8. marca (WebNoviny.sk) – Podľa premiéra Roberta Fica je dôležité, aby na zasadnutí Európskej rady, ktoré sa vo štvrtok a v piatok koná v Bruseli, hlasovali o predsedovi Rady. Na tento post kandidujú dvaja Poliaci – súčasný predseda Donald Tusk a nominant poľskej vlády, europoslanec Jacek Saryusz-Wolski. Slovensko stojí za Tuskom.



Ak by sa Poliakom podarilo odložiť hlasovanie na ďalší summit, podľa Fica hrozí, že Tuska už potom nezvolia. „My nemôžeme ísť do rizika, že bude zvolený niekto, kto nebude schopný reprezentovať tento región,“ povedal premiér na dnešnom rokovaní Výboru NR SR pre európske záležitosti..



Ako dodal, s Tuskom sa Slovensku veľmi dobre pracuje a záleží nám na tom, aby bol europrezidentom človek z nášho regiónu. V súvislosti s hlasovaním o predsedovi Európskej rady sa spomínalo aj meno súčasného francúzskeho prezidenta Francoisa Hollanda.



V Európskej únii klesá nezamestnanosť



Podľa premiéra sa bude na summite klásť dôraz na fakt, že v Európskej únie klesá nezamestnanosť. Tá je podľa neho v Únii na minime od rokov 2008 a 2009. Zdôrazňovanie toho, že Európe sa darí, môže byť podľa Fica aj metóda v boji proti extrémizmu.



Témou summitu bude aj bezpečnosť a migrácia. Maltský premiér by mal zhodnotiť, ako sa plnia opatrenia, ktoré lídri prijali vo februári na summite na Malte. Visegrádska štvorka chce takisto otvoriť aj otázku dvojitej kvality potravín.





Premiér zároveň informoval, že v Bruseli sa chcú hlavy štátov a vlád neformálne rozprávať o Rímskom summite. Na ňom si lídri 25. marca pripomenú 60 rokov od podpisu Rímskych zmlúv. Fico na eurovýbore priznal, že narastá nervozita medzi lídrami, pretože nevedia, čo bude programom summitu.



Podľa šéfa slovenskej exekutívy je takisto nesprávne o scenároch možného vývoja v EÚ pred summitom hovoriť. „Ako chceme oslavovať 60 rokov od podpisu, ak nevieme, čo chceme povedať,“ pýtal sa Fico s tým, že nechce, aby zase do skorého rána kreovali text vyhlásenia.



Biela kniha o budúcnosti EÚ



Premiéra sa poslanci pýtali aj na Junckerovu Bielu knihu o budúcnosti EÚ a viacrýchlostnú Európu, čo je jeden z možných scenárov. O tejto možnosti sa napríklad hovorilo aj vo vyhlásení lídrov Nemecka, Francúzska, Španielska a Talianska.



Premiér sa domnieva, že v budúcnosti prevládne viackoľajnosť v Európe a už to podľa neho aj cítiť. Aj teraz sa podľa neho dá využívať mechanizmus posilnenej spolupráce, ktorý v princípe znamená, že ak sa niekoľko krajín chce dohodnúť, dohodne sa.





Priznal, že aj teraz pri tvorbe rôznych európskych vyhlásení cítiť mnoho národných záujmov. Myslí si, že „členské štáty sa čoraz viac budú správať ako Trump a začnú presadzovať ‘Francúzsko na prvom mieste‘ či ‘Nemecko na prvom mieste‘,“ povedal Fico.



Európa sa podľa neho v budúcnosti môže podľa neho rozdeliť na otázke zahraničnej politiky alebo peniazoch. „Myslím si, že bude obrovským problémom udržať kohéziu, teda nástroje na odstraňovanie regionálnych rozdielov,“ povedal premiér. Dodal, že Slovensko musí rozmýšľať aj v kontexte toho, čo všetko sa môže udiať a musí sa správať zodpovedne.