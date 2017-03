Slovensko opäť zaplavia žlté narcisy, nádej pre onkologických pacientov

BRATISLAVA 28. marca (WebNoviny.sk) – Slovenské mestá a obce už onedlho opäť zaplavia žlté narcisy, ktoré symbolizujú nádej a spolupatričnosť s tými, ktorí bojujú s onkologickým ochorením.



V uliciach budú tisíce dobrovoľníkov .



Už 7. apríla sa do ulíc vyberie asi 16 000 dobrovoľníkov v žltých tričkách, ktorí budú vyberať príspevky a odmeňovať darcov odznakmi v podobe žltých narcisov v rámci 21. ročníka Dňa narcisov.



„V tento deň pripnú tisícom ľudí po celom Slovensku na odev narcis, ktorý pre onkologických pacientov znamená veľmi veľa, lebo je symbolom nádeje a prejavom podpory,“ uvádza na svojej internetovej stránke Liga proti rakovine (LPR), ktorá túto najväčšiu celoslovenskú finančnú zbierku organizuje.



Vďaka zbierke LPR môže pomôcť tisíckam jednotlivcov, stovkám rodín či desiatkam zdravotníckych zariadení, nemocníc, ako aj výskumným pracoviskám a občianskym združeniam.



Prispieť do zbierky môže každý



Lige proti rakovine každoročne pomáhajú organizovať Deň narcisov stovky spoluorganizátorov po celom Slovensku. Sú to partneri, pobočky LPR, školy, spolky, mestá, skautské oddiely, kluby dôchodcov, združenia Červeného kríža a ďalší.



Financie vyzbierané v Deň narcisov prerozdeľuje liga do projektov, ktorými priamo poskytuje služby a pomáha tým, ktorí bojujú s rakovinou.



Nemocnice, hospice, občianske združenia či neziskové organizácie môžu financie pridelené zo zbierky použiť napríklad na bezplatné rehabilitačné pobyty, finančné zabezpečenie táborov pre detských onkologických pacientov, služby psychológov a psychoterapeutov po celom Slovensku, na jednorazovú finančnú pomoc pre onkologických pacientov v hmotnej núdzi.



Prispieť do zbierky môže každý a ak náhodou v tento deň nenájde v uliciach svojho mesta dobrovoľníkov, dá sa pomôcť inými spôsobmi. Napríklad vkladom na účet LPR (SK09 0900 0000 0054 5454 5454), zaslaním SMS v hodnote dve eurá na číslo 848 v sieti všetkých mobilných operátorov alebo zakúpením virtuálneho narcisu prostredníctvom zľavového portálu zlavadna.sk priamo v Deň narcisov.



