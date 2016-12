Slovensko nie je na reformy v školstve pripravené

Slovensku už dlhšie chýba národná vízia vzdelávania. Všetci v praxi už máme dosť neustálych zmien a radi by sme videli program, ktorý by....

BRATISLAVA 25. decembra (WebNoviny.sk) - Slovensku už dlhšie chýba národná vízia vzdelávania. Všetci v praxi už máme dosť neustálych zmien a radi by sme videli program, ktorý by ukázal smerovanie na dlhé roky a bol by realizovateľný.



Ciele Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania sú napísané pre uvedomelú spoločnosť, pripravenú urobiť všetko pre vzdelávanie seba i spoločnosť. Obávam sa však, že Slovensko nie je na takýto program pripravené. Pre agentúru SITA to uviedla predsedníčka Združenia základných škôl Slovenska Alena Petáková.



Vzdelanie je v rebríčku hodnôt na spodných priečkach



Petáková tvrdí, že už dlhé roky je vzdelanie v rebríčku hodnôt ľudí na Slovensku na dolných priečkach. "Práve preto si myslím, že takto navrhnuté ciele Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania sú na Slovensku nerealizovateľná utópia. Politici dlhé roky označujú školstvo za prioritu, ale ich reálne kroky sú veľmi rozpačité. Dôsledná realizácia navrhovaných cieľov si vyžaduje štvor až päťnásobné zvýšenie financií. A všetci vieme, že program Milénium zlyhal práve na nedostatočnom financovaní," hovorí Petáková.



Predsedníčka Združenia základných škôl pozitívne vníma cieľovú oblasť dokumentu s názvom "Kvalitní, spoločensky rešpektovaní a primerane odmeňovaní učitelia". Všetky ciele v tejto oblasti sú podľa nej pomenované dobre. Upozorňuje však, že chýba dôležitá oblasť riadenia škôl. "V celom dokumente je slovo riaditeľ spomenuté len raz a pritom na ňom je postavený celý systém riadenia školy. Práve riaditeľ musí byť ten, kto zapáli kolektív pre dobrú vec, je hybným motorom školy. Ak nebudú riaditelia presvedčení o správnosti programu, len ťažko sa budú presviedčať učitelia," uviedla Petáková.



Najviac zmien čaká základné školy



Slepou uličkou je podľa nej zmena povinnej školskej dochádzky na povinné vzdelávanie. "Na prvý pohľad to vyzerá neškodne a možno aj lákavo, ale náš národ je tvorivý a budeme sa čudovať, čo všetko miesto škôl vznikne a kto všetko bude za chvíľu pod rúškom krásnych slov vzdelávať naše deti," uviedla Petáková.



Predsedníčka Združenia základných škôl Slovenska na záver uviedla, že ak bude ministerstvo ciele uskutočňovať tak, ako sú uvedené teraz v dokumente, najviac zmien čaká základné školy. Nie všetky zmeny sú však podľa nej odskúšané, prípadne overené. Upozorňuje tiež, že robiť zmenu na Slovensku len na základe zahraničných vzorov, nie vždy funguje.