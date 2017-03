BRATISLAVA 12. marca (WebNoviny.sk) - Slovensko má za sebou zimu, ktorá bola na väčšine územia chudobná na zrážky. Ako uvádza Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojej stránke, najvyššie nedostatky zrážok sa prejavili na západe Slovenska.Mierne vlhké podmienky zaznamenal túto zimu iba juh stredného Slovenska. Z dlhodobého hľadiska sa deficit zrážok najdlhšie kumuluje na Podunajskej nížine, čo môže spôsobiť problémy v poľnohospodárstve na začiatku vegetačného obdobia. .Výrazne menej zrážok spadlo od polovice januára do polovice februára aj v oblasti Oravy a Kysúc. V súčasnosti meteorológovia evidujú veľmi suché podmienky na severovýchode Slovenska v okolí Podolínca (okr. Stará Ľubovňa) a Medzilaboriec.„Je to zaujímavý fakt najmä z dôvodu, že mnohí si pamätajú výšku snehovej pokrývky v januári na severovýchode krajiny,“ uviedol SHMÚ a dodal, že od tretej januárovej dekády do konca februára spadlo v spomínanej oblasti iba 28 mm zrážok, pričom dlhodobý priemerný úhrn zrážok vo februári za obdobie rokov 1981 až 2010 je pre danú lokalitu 50 mm.Zvyšok Slovenska zaznamenáva normálne až mierne suché podmienky, najlepšie je na tom momentálne Východoslovenská nížina. SHMÚ tiež informoval, že tento týždeň odštartoval novú monitorovaciu sezónu sucha. Podobne ako v predošlom roku bude každý týždeň prinášať aktuálne informácie o stave vlahovej bilancie na území Slovenska. Počasie na 10 dní