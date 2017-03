Slovensko má novú ombudsmanku, zložila sľub do rúk šéfa parlamentu Andreja Danka

BRATISLAVA 29. marca (WebNoviny.sk) – Slovensko má od stredy 29. marca novú ombudsmanku. Po zložení slávnostného sľubu do rúk predsedu parlamentu Andreja Danka sa ňou stala Mária Patakyová, ktorú do tejto funkcie nominovala vládna strana Most-Híd. Na poste na ďalších päť rokov nahradí doterajšiu ochrankyňu ľudských práv Janu Dubovcovú.





Patakyová svoju činnosť podľa vlastných slov zameria na najslabšie a často marginalizované skupiny ako deti, seniori, menšiny, osoby so zdravotným postihnutím, bude sa venovať aj témam ako prístup k vzdelaniu, k pitnej vode, k súdnej ochrane a sociálnym službám, bude vystupovať proti neoprávnenému zasahovaniu do osobnej slobody a v edukatívnej oblasti sa zameria na slobodu a právo v podmienkach internetu.



Plány na prvých 100 dní



V najbližšom období plánuje urobiť prehľad v tom, kde a na aké inštitúcie sa môže občan, ktorý má problém súvisiaci s ľudskými právami, obrátiť. „Pre mňa je dôležité počas prvých sto dní urobiť prehľad vzťahov s inými inštitúciami, ktoré sú tiež zamerané na túto oblasť. Chcem sprehľadniť celý tento systém tak, aby rozhodovanie, aj občana, bolo efektívne a rýchle,“ vyhlásila.









„Žijeme v dobe, v ktorej sú na jednej strane životy ľudí vo veľkej miere ovplyvnené virtualitou a poznačené odsudzovaním v rámci globálnych procesov a na druhej strane aj materiálnym nedostatkom. V takomto prostredí sa jednou z najvážnejších výziev stáva zvyšovanie dôvery v štátne orgány a inštitúcie. Práve pre zvýšenie dôvery občanov v štát je nevyhnutné, aby občania videli na strane predstaviteľov štátu jednoznačnú vôľu zlepšovať situáciu v oblasti ľudských práv,“ vyhlásila počas krátkeho prejavu po zložení sľubu.



Verejný ochranca práv je podľa nej očami a ušami právneho štátu. Vyjadrila pritom presvedčenie, že jej profesionalita bude stáť nad straníckou príslušnosťou.



Patakyová bola Dankovou profesorkou



Mária Patakyová má podľa Danka v čom nadväzovať na jej predchodkyňu a na všetko dobré, čo pre túto funkciu urobila.



Za najdôležitejšie Danko považuje, aby si verejný ochranca práv vedel udržať objektívnu spravodlivosť. Danko prezradil, že Patakyová bola jeho profesorkou počas štúdií práv, preto vyjadril presvedčenie, že je tou najlepšou osobou na výkon tejto funkcie.



„Kritizujte nás, hovorte o tom, čím ľudia trpia, ale zachovajme si úctu. Ja nie som, politik, čo sa bojí kritiky, bojím sa psychopatie opozície,“ povedal novej ombudsmanke Danko a vyjadril presvedčenie, že Patakyová posunie úrad ombudsmanky tam, kde by mal byť.



Danko sa nevyhol ani kritike bývalej ombudsmanky Dubovcovej za vyvesenie vlajky LGBTI na jej úrade minulý rok. „Vlajka LGBTI nemala čo robiť na úrade ombudsmana ani na našej ambasáde v Maďarsku,“ vyhlásil. Reagoval tak na vyvesenie dúhovej vlajky na úrade ombudsmanky v júli 2016, čím chcela Dubovcová vyjadriť podporu pochodu PRIDE v Bratislave.