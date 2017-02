Slovensko kritizujú za Rómov aj Ficove výroky o migrantoch

PARÍŽ 22. februára (WebNoviny.sk) - Organizácia Amnesty International (AI) v stredu zverejnila výročnú správu o porušovaní ľudských práv vo svete. Slovensko v nej kritizovala najmä za pokračujúcu diskrimináciu Rómov, avšak spomenula aj podľa nej protiimigračné vyjadrenia premiéra Roberta Fica.



Podľa autorov správy Slovenská republika urobila len malý pokrok v oblasti zabezpečenia práva rómskych detí na vzdelanie. Napriek určitému zlepšeniu legislatívneho rámca majú rómski žiaci stále príliš vysoké zastúpenie v špeciálnych školách, triedach pre deti s mentálnym postihnutím alebo v etnicky segregovaných školách a triedach. .



Neexistujú pritom dôkazy o tom, že by vláda SR v tomto smere prijímala nejaké efektívne opatrenia na riešenie tejto situácie, píše sa v správe.



Novozavedené protiteroristické opatrenia



Amnesty tiež vyjadruje znepokojenie nad tým, že na Slovensku naďalej absentuje efektívne vyšetrovanie prípadov neprimeraného použitia sily voči Rómom, alebo sa riešenie týchto káuz veľmi preťahuje. V tejto súvislosti AI poukazuje na potrebu zavedenia plne nezávislého a transparentného mechanizmu na kontrolu práce polície.



V kapitole o Slovensku sa spomínajú aj novozavedené protiteroristické opatrenia, ktoré začali platiť v januári tohto roku. AI si konkrétne všíma to, že osoby podozrivé z terorizmu budú môcť byť po novom zadržiavané až 96 hodín bez vznesenia obvinení.



Odmietnuté povinné kvóty



Správa zaznamenáva aj o to, že Slovensko, ktoré ako predsednícka krajina EÚ presadzovalo myšlienku udržateľnej migrácie, odmieta povinné kvóty na prerozdeľovanie utečencov z iných členských krajín EÚ. Namiesto toho vyjadrilo ochotu prijať na dobrovoľnej báze 100 utečencov z Grécka a Talianska.



V časti venovanej diskriminácii Amnesty píše o prípade bratislavského penziónu, ktorý "z bezpečnostných dôvodov" odmietol ubytovať trojicu študentov z Turecka. V rovnakej podkapitole sa spomína aj slovenský premiér Robert Fico, ktorý podľa AI "verejne spája moslimov a utečencov s terorizmom a používa protiimigračnú rétoriku".



Amnesty si všíma aj vlaňajšie opakované pochody Ľudovej strany Naše Slovensko zamerané proti prisťahovalcom.