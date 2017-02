Slovensko je pre investorov v energetike kľúčovým regiónom

BRATISLAVA 13. februára (WebNoviny.sk) - Akcionárske posilnenie štátu v elektrárenských distribučných spoločnostiach zrejme nebude také ľahké, ako si predstavujú slovenskí vládni politici. Aj napriek vyjadreniam predsedu vlády Roberta Fica, že v súčasnosti je počuť, že privatizéri v distribučkách uvažujú o predaji svojich podielov, zdá sa, že ony odchod zo Slovenska neplánujú.



"Ako zástupcovia zahraničného investora spoločnosti VSE Holding vyhlasujeme, že Slovensko patrí k našim kľúčovým regiónom v oblasti energetiky. Rozhodne vyvraciame všetky špekulácie a dohady týkajúce sa nášho odchodu alebo predaja akcií. Práve naopak, plánujeme rozvíjať tieto aktivity. A to ako v oblasti kvalitnej a bezpečnej distribučnej sústavy, tak aj na strane rozvoja služieb a nových produktov pre koncových zákazníkov," uviedol vo vyhlásení Karl Kraus, predseda predstavenstva spoločnosti Východoslovenská energetika Holding, ktorá je členom nemeckej skupiny innogy (predtým známa pod menom RWE). .



Východoslovenská energetika Holding, v ktorej má štát 51 percent akcií a spoločnosť innogy zvyšných 49 percent, je jediným akcionárom Východoslovenskej distribučnej.



Špekulácie politikov nekomentovali ani Nemci



"Predstavenstvo spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia nemá vedomosti o zámeroch jednotlivých akcionárov. Aktuálne v spoločnosti neprebiehajú žiadne procesy, ktoré by naznačovali snahu niektorého z akcionárov o odpredaj podielu," reagoval pre portál vEnergetike.sk Gabriel Beer z komunikačného oddelenia stredoslovenských energetikov.



Jediným vlastníkom Stredoslovenskej energetiky - Distribúcia je spoločnosť Stredoslovenská energetika, v ktorej má štát 51 percent akcií a 49-percentný podiel česká spoločnosť EP Energy ovládaná holdingom EPH.



Spoločnosť Západoslovenská distribučná, dcérska firma Západoslovenskej energetiky, v ktorej štát ovláda 51 percent akcií a zvyšný podiel nemecká skupina E.ON, nechcela špekulácie politikov komentovať. "Naša spoločnosť na politické vyjadrenia nebude reagovať," konštatovala pre portál vEnergetike.sk hovorkyňa západoslovenských energetikov Michaela Dobošová.



O odkúpení distribučných spoločností začali vládni politici nahlas hovoriť po prevalení chaosu s cenami energií. Predseda strany SNS Andrej Danko po minulotýždňovom rokovaní koaličnej rady povedal, že koalícia bude rokovať o tom, či sa štát bude uchádzať o odkúpenie distribučných spoločností.



Zákazníci nemusia zasielať žiadne podnety



Východoslovenskí energetici dodali, že návrat k cenovej úrovni v elektrorenergetike z minulého roka akceptujú a ihneď ako budú vydané nové cenové rozhodnutia, budú informovať svojich zákazníkov. "Návrat k cenovej úrovni v elektroenergetike na rok 2016 akceptujeme, pretože dnes považujeme za najdôležitejšie upokojiť zákazníkov a spraviť všetko pre to, aby sme odstránili neistotu a zmätok," uviedol Kraus.



V súčasnosti podľa neho zákazníci nemusia zasielať žiadne podnety vo vzťahu k preddavkom či faktúram. "Po vydaní nových cenových rozhodnutí respektíve v nasledujúcich týždňoch budeme so zákazníkmi aktívne komunikovať a všetky zmeny súvisiace s faktúrami a preddavkovými platbami spravíme automaticky," doplnil člen predstavenstva Thomas Hejcman.



Energetická spoločnosť z východného Slovenska vyzýva na diskusiu o princípoch udržateľnosti a ďalšieho rozvoja. "Preto ako partner všetkých účastníkov na trhu s elektrinou vyzývame na širšiu diskusiu k budúcim princípom cenotvorby, ktoré budú voči zákazníkom spravodlivejšie. Zároveň vytvoríme dostatočný priestor pre zákazníkov, aby sa na akékoľvek zmeny mohli pripraviť. Sme presvedčení, že verejná diskusia v širších kruhoch odhalí pozitíva, ktoré boli navrhované, a pomôže pripraviť trh na nové prerozdelenie nákladov spojených s prevádzkou a údržbou distribučnej sústavy bez krížových dotácií a s uplatnením princípu rovnosti v aplikácii taríf," uzavrel Hejcman.