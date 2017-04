Slovensko je pre Rakúsko jedným z najmilších partnerov, prezidenti vyzdvihli vzájomnú spoluprácu

Rakúsko bolo v minulosti pre Slovákov symbolom slobody. V súčasnosti je silným a stabilným partnerom Slovenska a jedným z najdôležitejších....

BRATISLAVA 27. apríla (WebNoviny.sk) – Rakúsko bolo v minulosti pre Slovákov symbolom slobody. V súčasnosti je silným a stabilným partnerom Slovenska a jedným z najdôležitejších investorov do našej ekonomiky. Pri príležitosti zasadnutia Slovensko–rakúskeho ekonomického fóra to v Bratislave vyhlásil prezident SR Andrej Kiska.



V príhovore vyzdvihol význam Rakúska ako ekonomického partnera Slovenskej republiky a krajiny, ktorá verila v životaschopnosť novovzniknutého Slovenska po rozpade Česko-Slovenska. Spomenul aj skúsenosti rakúskych investorov, s ktorými sa stretol a ktorí sú s pôsobením na Slovensku spokojní..



"Investori, ktorých spoločnosti pôsobia vo viacerých krajinách, sa vyjadrili, že najvyššiu kvalitu dosahujú práve výrobky zo slovenských závodov," povedal Kiska. Dodal, že rakúski podnikatelia sú presvedčení, že naši ľudia sa dajú motivovať a posúvať dopredu.



Možnosti ďalšieho rastu



Prezident pripomenul, že rakúske banky príchodom na Slovensko prispeli k tomu, že náš bankový sektor je stabilný. Vyzval tiež na rozvoj spolupráce v turizme s dôrazom na spoznávanie SR rakúskymi návštevníkmi.



Na záver podčiarkol význam susedskej a európskej spolupráce. "Spájajme sa a zdieľajme naše najlepšie skúsenosti. Využime blízkosť našich hlavných miest, ktorá vytvára možnosti ďalšieho rastu. Treba ich chytiť pevne do rúk a ísť za nimi," uzavrel prezident Andrej Kiska.





Rakúsky prezident Alexander Van der Bellen poukázal na fakt, že Slovensko je treťou krajinou, ktorú vo funkcii navštívil. "Nie je to náhoda, Slovensko považujeme za dôležitého partnera a je súčasne jedným z našich najmilších susedov," povedal Van der Bellen. V príhovore zdôraznil význam európskej spolupráce aj podpory duálneho vzdelávania a potenciál regiónu Viedeň-Bratislava-Brno z hľadiska spolupráce univerzít a firiem.



Podľa údajov Rakúskej hospodárskej komory (WKÖ) slovensko–rakúska ročná bilaterálna tovarová bilancia vzrástla od roku 1992 z 500 miliónov na 5,8 miliardy eur. Slovensko je tak jedenástym najdôležitejším obchodným partnerom Rakúska, pred krajinami, ako sú napr. Španielsko, Rusko alebo Japonsko.



Dominujú banky



V SR doteraz investovalo viac ako 2000 rakúskych firiem, väčšinou malé a stredné podniky. S objemom investícií cca 5,7 miliardy eur je Rakúsko druhým najväčším investorom na Slovensku. V investíciách dominujú banky, poisťovne, subdodávatelia pre automobilový priemysel a výrobcovia stavebných materiálov. Rakúske firmy vytvorili na Slovensku približne 40.000 pracovných miest.



Podľa WKÖ sú očakávania zahraničných investorov na Slovensku pozitívne. Až 61 percent konateľov považuje ekonomickú situáciu vlastnej firmy za pozitívnu, päť percent za zlú. Takmer polovica opýtaných podnikov chce v roku 2017 na Slovensku ďalej investovať a zamestnať ďalší personál.



Rakúsko prispieva aj k rozvoju duálneho vzdelávania na Slovensku. Pri nedostatku pracovnej sily a súčasnej 25-percentnej nezamestnanosti mladých ľudí môže vzdelávanie podľa rakúskeho modelu prispieť k vyriešeniu oboch problémov. V pilotnom projekte, ktorý podporila Hospodárska komora Rakúska, sa vzdeláva 133 slovenských žiakov.