Slovensko je na tom najlepšie za posledných osem rokov, hodnotia situáciu zahraniční investori

BRATISLAVA 1. apríla (WebNoviny.sk) - Zahraniční investori na Slovensku hodnotia hospodársku situáciu na Slovensku najlepšie za posledných osem rokov. Vyplýva to z prieskumu medzi 176 firmami, ktorý vo februári tohto roka spoločne zorganizovali štyri obchodné komory pôsobiace na Slovensku a Advantage Austria Bratislava. Pozitívne hodnotí hospodársku situáciu na Slovensku 45 % opýtaných firiem a pre ďalších 47 % spoločností sa situácia na Slovensku javí ako uspokojivá. Na štvrtkovej tlačovej besede o tom informoval riaditeľ Advantage Austria Bratislava Hans Christian Kügerl.



Očakávania zahraničných investorov na Slovensku vo vlastnej firme sú ešte optimistickejšie. S lepšími obchodmi počíta 47 % spoločností a iba každý desiaty podnik sa pripravuje na horší hospodársky rok. Zvýšiť počet svojich pracovníkov by chcelo 44 % firiem a 37 % spoločností plánuje zvýšiť aj investície. Podľa prieskumu 64 % účastníkov prieskumu počíta so stúpajúcimi obratmi a 47 % spoločností očakáva zlepšenie obchodných výsledkov. Úmysel zamestnať ďalších pracovníkov má 44 % opýtaných firiem a len 10 % spoločností očakáva, že počet ich zamestnancov klesne..



V prípade niektorých lokálnych faktorov spokojnosť investorov citeľne poklesla. Mnohým firmám robí starosti predovšetkým dostupnosť pracovnej sily. Disponibilita odborných pracovníkov bola v prieskume piatym najhoršie hodnoteným lokálnym faktorom na Slovensku. Aj systém vzdelávania z hľadiska odborného vzdelávania, ako aj vysokoškolského vzdelávania, bol hodnotený horšími známkami než v minulom roku. Najhoršie hodnoteným lokálnym faktorom na Slovensku bol boj proti korupcii a na druhom mieste firmy uviedli transparentnosť vo verejnom obstarávaní.



Slovensko celkovo hodnotia účastníci ako druhú najatraktívnejšiu lokalitu pre investície v strednej a východnej Európe. Ako už aj v uplynulých rokoch je na prvom mieste Česká republika. Estónsko a Slovinsko sa delia o tretie a štvrté miesto. Klesol však podiel tých firiem, ktoré by svoju investíciu na Slovensku aj za dnešných podmienok zopakovali, a to z 85 % na 79 %. Je to najnižšia hodnota od zavedenia prieskumu v roku 2004.



Organizátormi prieskumu boli Advantage Austria Bratislava, Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora, Holandská obchodná komora v Slovenskej republike, Švédska obchodná komora v Slovenskej republike a Slovensko-rakúska obchodná komora.



