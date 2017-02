Slovensko čelí nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily

Slovenský trh práce čelí prehlbujúcemu sa nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily. Tento faktor sa podpísal aj pod pokles aktuálnej hodnoty....

BRATISLAVA 25. februára (WebNoviny.sk) - Slovenský trh práce čelí prehlbujúcemu sa nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily. Tento faktor sa podpísal aj pod pokles aktuálnej hodnoty Job Market Ratingu, ktorý na kvartálnej báze od minulého roka pripravuje personálno-poradenská spoločnosť McROY Group. Aktuálna hodnota Job Market Ratingu za prvý kvartál tohto roka dosiahla úroveň 46 bodov a medzikvartálne klesla o 0,4 bodu.



Rating je vypracovaný na základe prieskumu medzi domácimi firmami, pričom sleduje viaceré ukazovatele kondície trhu práce. Hlavným dôvodom jeho poklesu bol práve prehlbujúci sa nedostatok kvalifikovaných ľudí. Na druhej strane, pozitívne na výšku ratingu pôsobili stále optimistickejšie náborové plány spoločností. "Keďže sa výška ratingu môže pohybovať v intervale 0 až 100 bodov, znamená to, že aktuálna kondícia trhu práce je v negatívnom pásme. Nebyť pozitívnych náborových plánov firiem, tento stav by bol výrazne horší," uviedol podpredseda predstavenstva McROY Group Luboš Sirota..



Až 54,5 % respondentov prieskumu plánuje zvyšovať počty zamestnancov



Náborové plány firiem boli jediným komponentom ratingu, ktorý prekročil úroveň 50 % z maximálneho počtu bodov. Dôvodom je fakt, že až 54,5 % zo 178 respondentov prieskumu plánuje zvyšovať počty zamestnancov. Je to o približne jedno percento viac, než to bolo v uplynulom kvartáli. Najväčší podiel firiem, ktoré plánujú pracovníkov prijímať, je v segmentoch automotive a strojárstvo (72,9 %). Najskromnejšie plány majú v tomto smere spoločnosti pôsobiace v maloobchode a veľkoobchode, kde chce naberať ľudí iba približne tretina respondentov a takmer 15 % počíta s prepúšťaním.



Práve preto je tento ukazovateľ hodnotený ako najslabší komponent trhu práce naprieč spoločnosťami vo všetkých sledovaných segmentoch hospodárstva. Najpesimistickejšie sú v tomto smere firmy z odvetví automotive a strojárstvo. V ostatných segmentoch je situácia o niečo lepšia, no v žiadnom nezískal tento ukazovateľ viac než 35 percent z maximálneho možného počtu bodov.



Nedostatok pracovnej sily sa prejavuje aj v raste personálnych nákladov



Kvalifikovanosť pracovnej sily je slovenskými firmami hodnotená ako druhý najhorší ukazovateľ trhu práce. V medzikvartálnom porovnaní zaznamenal aj najvýraznejší pokles (o 0,6 bodu). Najkritickejší boli pri hodnotení opäť respondenti zo sektorov automotive a strojárstvo, najmenší problém s kvalifikovanosťou zamestnancov majú firmy z malo a veľkoobchodu. "Tento ukazovateľ bol jediný, ktorý žiadna spoločnosť nehodnotila známkou výborný bez ohľadu na sektor jej pôsobenia," upozorňuje Sirota.



Nedostatok pracovnej sily sa prejavuje aj v raste personálnych nákladov. "Už vlani sme upozorňovali, že na prelome rokov budú musieť firmy pristúpiť v hojnom počte k zvyšovaniu platov. Aktuálne výsledky prieskumu tento náš predpoklad potvrdili," tvrdí Sirota. Nielenže hodnotenie výšky personálnych nákladov firmami medzikvartálne kleslo o 0,4 bodu, no spoločnosti podľa neho samé potvrdili, že platy zvýšili.