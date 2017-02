Slovensko čaká výrazné oteplenie, zrejme padnú rekordy

BRATISLAVA 14. februára (WebNoviny.sk) - Slovensko a celú strednú Európu čaká výrazné oteplenie, ktoré prinesie severné prúdenie vzduchu. Ten bude natoľko teplý, že vo vyšších horských polohách s vysokou pravdepodobnosťou zaznamenáme aj rekordy maximálnej dennej teploty. Informoval o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojej internetovej stránke.



V nadmorskej výške približne 1500 metrov je dlhodobý priemer teploty medzi rokmi 1981 a 2010 -5 až -7 °C, oteplenie tam prinesie vzduch s teplotou až do +9 °C. V stredu 15. februára bude v polohách od 1000 do 1500 miestami viac ako 10 °C..



"Sme zvyknutí, že severné prúdenie prináša ochladenia, južné, naopak, oteplenia. Vo väčšine prípadov to tak skutočne je, no atmosféra ponúka širokú škálu možností a neplatí to vždy. Za určitých situácií môže byť studené aj južné prúdenie, prípadne teplé severné prúdenie. Najskôr sa musí dostať teplý vzduch severne od nášho územia (prípadne studený južne) a odtiaľ potom k nám," uvádza SHMÚ.



Zaujímavé tiež je, že severné prúdenie prinesie oteplenie aj do Stredomoria, kde je to ešte raritnejšie ako u nás.