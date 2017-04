Slovensko by nemalo zakazovať mešity, tvrdí Matovič

BRATISLAVA 5. apríla (WebNoviny.sk) - Návrh novely stavebného zákona, ktorou by sa zakázala výstavba mešít na Slovensku, robí zo Slovenska terč pre islamistov. Povedal to vo svojom vystúpení poslanec NR SR Igor Matovič (OĽaNO-NOVA), podľa ktorého, by sme nemali zakazovať na Slovensku stavať mešity.





„Potom si blázon v strede Iraku alebo Sýrie povie, že keď v strede mierumilovnej Európy jeho spoluveriacich obmedzujú a zakazujú im postaviť mešitu, prečo by tu oni nezbúrali tri kostoly,“ povedal Matovič s tým, že predkladateľ Milan Krajniak (Sme rodina) zneužíva neexistujúci problém na to, aby „do budúcna si nejaký blázon z ISIS povedal, že Slovensko by mohlo byť ďalším terčom“..





„Ak po prijatí takéhoto zákona tu bude prvý útok, krv týchto ľudí bude mať na rukách Krajniak,“ povedal Matovič. „Dnešný stav je taký, že po Slovensku moslimovia netúžia. Niektorí tú hrozbu umelo vytvárajú. Vytvárajú dojem, že húfy moslimov sa tu chystajú znásilňovať ženy. Kresťanská krajina nemôže byť plná nenávisti voči iným,“ dodal.



Islam nekáže zabíjať



Ak sa niekto podľa Matoviča zradikalizuje, je blázon, lebo islam nekáže zabíjať. „V Biblii nie je, že by Boh vyhlásil skupinu ľudí za pochybnú. Áno, Adolf Hitler v 30. rokoch takto postupoval, zneužil dezilúziu v štáte, ukázal nepriateľa a donútil dav, aby kričal ukrižuj ho. To dnes robí Milan Krajniak. Hitler všetkých Židov poslal do koncentráku. Dnes Krajniak ide tvrdiť, že sa tu nájde pár debilov a na základe nich ideme označkovať všetkých,“ povedal. Matovič sa pýta, kde sa zradikalizuje viac ľudí, či v mešite, alebo v katakombách, kde sa budú potajomky stretávať a kuť pikle proti nám za to, čo sme proti nim urobili. „Preto je návrh novely zákona chybný,“ uviedol.



Krajniak si uvedomuje, že veľká väčšina moslimov nikdy nespácha nič zlé a neurobí nič, čo by bolo zásahom do viery iného človeka. „Problém je v tom, že nevieme rozlíšiť, kto je radikálny,“ obhajoval svoj návrh. "Podľa pána Matoviča ten, kto sa chce brániť, robí zo seba terč? To je aká logika, že ak sa bránime a agresorovi sa to nepáči, robíme zo seba terč," povedal Krajniak. Podľa neho nehovoria o neexistujúcom riziku. "To sú naivné reči. My sme tu na to, aby sme bezpečnostné riziká predvídali," uviedol.



Novela stavebného zákona



Krajniak chce novelou stavebného zákona zmeniť súčasnú legislatívu tak, že by sa v nej zadefinovala náboženská stavba. Tá by mala byť v zákone definovaná ako stavba určená na praktizovanie náboženskej viery a organizovanie hromadných kultúrnych a náboženských podujatí a bohoslužieb.



Zároveň chce v novele, ktorú predkladá do parlamentu, stanoviť, aby stavebný úrad musel požiadať ministerstvo kultúry o záväzné stanovisko, ak ide o cirkev, ktorá nie je na Slovensku registrovaná. Zároveň chce Krajniak novelizovať zákon o slobode náboženskej viery tak, aby si ministerstvo kultúry muselo pred registráciou cirkvi vyžiadať stanovisko od Slovenskej informačnej služvy (SIS), ktorá preskúma možné bezpečnostné riziko.



Ministerstvo kultúry následne preskúma, či založenie a činnosť cirkvi a náboženskej spoločnosti nie je v rozpore s týmto zákonom, ochranou bezpečnosti občanov a verejného poriadku, zdravia a mravnosti, zásadami ľudskosti a znášanlivosti. Ministerstvo by podľa návrhu Krajniaka najskôr malo zaregistrovať novú cirkev na päť rokov. Po uplynutí tejto lehoty opätovne preskúma činnosť cirkvi. Ak splní cirkev všetky podmienky, registráciu predĺži ministerstvo na dobu neurčitú.



