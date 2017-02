Slovensko bude mať nové skladovacie nádrže na ropu

BRATISLAVA 24. februára (WebNoviny.sk) - Slovensko bude mať nové skladovacie nádrže na ropu. V levickom okrese v obci Tupá plánuje vybudovať dve nové nádrže s celkovým objemom 150 tisíc metrov kubických spoločnosť Transpetrol.



"Pre zabezpečenie prepravy a skladovania rôznych druhov ropy je potrebné skladovaciu kapacitu zvýšiť," zdôvodnila svoje plány spoločnosť Transpetrol v investičnom zámere, ktoré už predložila na posúdenie vplyvov na životné prostredie (EIA)..



Dve etapy výstavby



Nové nádrže postavia v areáli Prečerpávacej stanice Tupá. Do ich výstavby by mala smerovať investícia vo výške 40 miliónov eur. Výstavba bude realizovaná v dvoch etapách. V prvej etape bude postavená nová nádrž na voľnom priestranstve.



"V druhej etape budú vybudované nové nádrže odpadových vôd zaolejovaných a požiarnej vody, čo umožní demontáž existujúcich starých nádrží a tým sa uvoľní miesto pre ďalšiu nádrž," dodal slovenský prepravca ropy. Ukončenie druhej etapy výstavby je naplánované na koniec roka 2021.



Šesť nádrží v Tupej



V Prečerpávacej stanici Tupá sa nachádza šesť nádrží s kapacitou 30 tisíc metrov kubických a dve nádrže s objemom 75 tisíc metrov kubických. Prvé nádrže sú v správe Spoločnosti pre skladovanie, a.s., ktorá zabezpečuje skladovanie ropy pre potreby Štátnych hmotných rezerv. Druhé spravuje Transpetrol.



Transpetrol prepravuje a skladuje ropu v Slovenskej republike. Spoločnosť zároveň prevádzkuje slovenskú časť ropovodu Družba. Prepravná kapacita slovenského úseku ropovodu Družba je 20 miliónov ton za rok a jeho dĺžka je 444 kilometrov. Prostredníctvom ministerstva hospodárstva vlastní štát 100 % akcií v Transpetrole.