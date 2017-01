Slovenskí vodní pólisti zaskočili šampióna, Srbom vzali bod

Slovenská vodnopólová reprezentácia mužov v utorok v Novákoch po vynikajúcom výkone podľahla výberu Srbska až na pokutové hody v súboji európskej....

NOVÁKY 10. januára (WebNoviny.sk) - Slovenská vodnopólová reprezentácia mužov v utorok v Novákoch po vynikajúcom výkone podľahla výberu Srbska až na pokutové hody v súboji európskej časti kvalifikácie o postup do superfinále Svetovej ligy.



V riadnom hracom čase sa duel skončil nerozhodne 11:11, v rozstrele vyhrali hostia 7:6. Sú totiž úradujúci olympijskí víťazi, svetoví aj európski šampióni či obhajcovia prvenstva v SL.



Tím SR v utorok viedol presilovkovým gólom Maroša Tkáča 1:0, ale hostia si potom vypracovali mierny náskok a udržiavali si ho až do polovice tretej štvrtiny. V 21. min vyrovnal na 7:7 Lukáš Seman a od tohto momentu Slováci neprehrávali, Srbi zakaždým len doťahovali najtesnejšie vedenie slovenského výberu.



V závere sa na 11:11 podarilo upraviť Gavrilovi Subotičovi a o víťazovi museli rozhodnúť až pokutové hody. V nich dvakrát neuspel kapitán slovenského družstva Juraj Zaťovič, na strane súpera nepremenil svoj pokus iba Ognjen Stojanovič.



V priebežnej tabuľke A-skupine sú na čele Srbi so ziskom ôsmich bodov, druhí Slováci ich doteraz nazbierali štyri. Výber SR sa najbližšie v SL predstaví v utorok 14. februára v Stuttgarte proti domácim Nemcom.







NOVÁKY



Seman a Maroš Tkáč po 3, Baláž, Marek Tkáč, Kolárik, Ďurík a Polovic 1 - S. Rašovič 4, Mandič 2, Vico, Drašovič, V. Rašovič, Stojanovič a Subotič 1



6/4 - 6/3, 0 - 0, Irakli Kikališvili (Gruz.) a Alban David (Fr.), 800 divákov



Baláž 1:0, Mandič 1:1, Kolárik 2:1, S. Rašovič 2:2, Zaťovič nedal, V. Rašovič 2:3, Maroš Tkáč 3:3, Stojanovič nedal, Seman 4:3, Subotič 4:4, Baláž 5:4, Mandič 5:5, Kolárik 6:5, S. Račovič 6:6, Zaťovič nedal, V. Rašovič 6:7



Zostavy:



Hoferica, J. Úradník - Seman, Ďurík, Zaťovič, Kolárik, Polovic, Marek Tkáč, Maroš Tkáč, Baláž, M. Úradník, Molnár, A. Furman



Rističevič, Dobožanov - Radojevič, Mandič, V. Rašovič, Jakšič, Drašovič, Vico, Lazič, Jankovič, S. Rašovič, Stojanovič, Subotič



DUISBURG



Nemecko - Rumunsko - hrá sa o 20.00 h



1. Srbsko 3 2 1 0 0 45:28 8



3. Rumunsko 2 1 0 0 1 20:29 3



4. Nemecko 2 0 0 0 2 16:25 0



"Odohrali sme zápas pred vynikajúcom publikom. Som spokojný a takisto musia byť spokojní aj fanúšikovia. Srbi sú svetová špička a prišli k nám s mladšími hráčmi, ktorí onedlho budú patriť medzi najlepších. Počas pokutových hodov som bol pokojný, pre mňa sa duel skončil remízou 11:11 a rozstrel je už lotéria. Tento výsledok ide do sveta, netreba ho však preceňovať. Naše snaženie totiž smeruje k ME 2018 v Barcelone, tam sa chceme prebojovať a dosiahnuť dobrý výsledok."



"Bol to veľmi zaujímavý duel, veľmi vyrovnaný až do úplného konca. Slováci hrali bez kvalitného Faměru, my sme po úspešnej olympiáde trochu omladili káder. Bol to pre nás veľmi dobrý zápas na zbieranie skúseností."







utorok 14. februára: Nemecko - Slovensko (Stuttgart, 19.30)



utorok 14. marca: Slovensko - Rumunsko (Košice)



utorok 11. apríla: Srbsko - Slovensko