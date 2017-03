Slovenskí vedci objavili neobvyklého švába, ktorý vyzerá ako postavička zo Star Wars

Slovensko-francúzsky vedecký tím na čele s Ľubomírom Vidličkom a Petrom Vršanským z Ústavu zoológie Slovenskej akadémie vied (SAV) objavil....

BRATISLAVA 11. marca (WebNoviny.sk) - Slovensko-francúzsky vedecký tím na čele s Ľubomírom Vidličkom a Petrom Vršanským z Ústavu zoológie Slovenskej akadémie vied (SAV) objavil na juhu Vietnamu doteraz neznámy druh jaskynného švába. Ten dostal vedecké meno Helmablatta louisrothi, pričom ide nielen o nový druh, ale aj rod.



Helmablatta louisrothi žije v jaskynnom systéme Tan-Phu, dorastá do dĺžky iba tri milimetre a má polopriehľadné telo s extrémne veľkou hlavou a dlhými nohami. Na chrbte má štyri modifikované krídla a veľkú žľazu, ktoré spoločne tvoria akúsi helmu, ďalej zverák a hák. Tieto modifikácie slúžia na zachytenie samičky na ôsmich miestach počas párenia. Vedci sa pritom domnievajú, že týmto zakliesnením sa taktiež spoločne presúvajú na netopieroch medzi jednotlivými jaskyňami..



Spomínaný jaskynný systém, kde tento šváb žije, je mladší než 2,6 milióna rokov, čo naznačuje, že ide o evolučne mladý druh. To ukazujú aj výsledky molekulárnej analýzy a prítomnosť zvyškov pigmentu a plne pigmentované zvyšky po zložených očiach. Rozborom ich čriev zas vedci zistili, že tieto šváby sa živia spórmi húb.



"Morfologicky to je zrejme najbizarnejší šváb a myslíme si, že aj zviera všeobecne, aké kedy bolo objavené," uviedol Vršanský, ktorý spolu s kolegami zverejnil popis nového druhu v časopise Zootaxa.



Informácie pochádzajú od Stanislava Ščepána z Referátu pre komunikáciu a médiá SAV a z webstránky www.newscientist.com.