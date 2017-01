Slovenskí podnikatelia sa obávajú nedostatku ľudí

BRATISLAVA 28. januára (WebNoviny.sk) - Podnikatelia vidia rok 2017 celosvetovo výrazne optimisticky. Globálny optimizmus firiem v poslednom kvartáli minulého roka dosiahol úroveň 38 %, čo je v porovnaní s tretím štvrťrokom 2016 nárast o päť percent a vôbec najvyššia hodnota za posledné dva roky.



Firmy na Slovensku sa však obávajú nedostatku ľudí a daňových a odvodových zmien. Vyplýva to z prieskumu spoločnosti Grant Thornton, ktorý meria celkový optimizmus, respektíve pesimizmus firiem, ich očakávaný vývoj tržieb a investícií. Do prieskumu sa zapojilo 2 600 spoločností v 37 krajinách. .



Na Slovensku vyvoláva obavy medzi firmami najmä trh práce. "Medzi našimi klientmi vzbudzujú neistotu pretrvávajúce problémy na pracovnom trhu, ako je nedostatok kvalifikovaných robotníkov, technikov či ľudí pracujúcich v účtovníctve a financiách. Tento fakt a nedávne zvýšenie odvodov do sociálneho a zdravotného poistenia v dôsledku zmien platných od 1. januára 2017 zvyšujú firmám personálne aj výrobné náklady, čo je logickým dôvodom na obavy," povedal managing partner spoločnosti Grant Thornton Slovensko Wilfried Serles.



Hoci sa napriek rastúcemu globálnemu optimizmu podnikateľské prostredie podľa opýtaných firiem zlepšuje, spoločnosti v rámci EÚ vidia aj pretrvávajúce faktory, ktoré neistotu zachovávajú. Podľa prieskumu 21 % európskych firiem vníma kolísanie výmenných kurzov ako limit pre ich podnikanie. "Tieto výsledky odhaľujú veľkú mieru neistoty na niektorých trhoch. Firmy nevedia, čo sa dá očakávať od Washingtonu, ako sa budú vyvíjať rokovania o brexite, či aké budú zmeny v obchodných partnerstvách v celej Ázii," vysvetľuje Serles. Neistotu u firiem podľa Serlesa spôsobujú aj blížiace sa prezidentské voľby vo Francúzsku a všeobecné voľby v Nemecku.



Grant Thornton Slovensko pôsobí v oblasti auditu, daňového poradenstva, účtovníctva a mzdového účtovníctva. V súčasnosti zamestnáva v Bratislave a v Prešove spolu viac ako 50 zamestnancov.