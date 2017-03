Slovenskí obchodníci chcú znížiť podiel plastových tašiek v predajniach

Obchodníci združení vo Zväze obchodu a cestovného ruchu SR (ZOCR) chcú prispieť k znižovaniu podielu plastových tašiek v obchodoch. ZOCR sa....

BRATISLAVA 11. marca (WebNoviny.sk) - Obchodníci združení vo Zväze obchodu a cestovného ruchu SR (ZOCR) chcú prispieť k znižovaniu podielu plastových tašiek v obchodoch. ZOCR sa preto pridal k iniciatíve Ministerstva životného prostredia SR s názvom Slovensko bez igelitiek. Ako na stredajšom brífingu uviedol prezident ZOCR Pavol Konštiak, obchodníci sú si vedomí, že prevažné množstvo plastových tašiek, takzvaných igelitiek, sa dostáva do obehu prostredníctvom obchodných prevádzok.



"Chceme znížiť nielen používanie igelitiek, ale napríklad aj používanie plastových vrecúšok na vážený kusový tovar, zeleninu, ovocie, pekárenské výrobky a ponúknuť alternatívy. Považujeme za potrebné tieto opatrenia presadzovať aj u predajcov nepotravinárskeho tovaru, kde tiež povzbudzujeme našich členov, aby využívali alternatívne spôsoby balenia tovaru pre zákazníka," uviedol Konštiak. Podľa jeho slov členovia združenia v súčasnosti hľadajú alternatívy k plastovým taškám, ide napríklad o papierové, textilné tašky, alebo tašky z prírodných materiálov, ktoré budú znovu použiteľné alebo recyklovateľné. .



Obyvatelia EÚ ročne spotrebujú 175 igelitiek



Predseda environmentálnej sekcie ZOCR Michal Sebíň podotkol, že obyvatelia krajín Európskej únie (EÚ) ročne spotrebujú 175 igelitových tašiek. Sebíň však zároveň upozornil na výraznú odchýlku v rámci EÚ. Kým v Dánsku obyvatelia minú priemerne štyri plastové tašky za rok, na Slovensku je to až 460 igelitových tašiek. Európska komisia v snahe obmedziť predaj plastových tašiek pripravila novelu zákona o obaloch, ktorá zaväzuje členské štáty do roku 2019 znížiť spotrebu igelitových tašiek na 90 kusov ročne na jedného obyvateľa a do roku 2025 na 40 kusov na obyvateľa. „Slovensko na dosiahnutie tohto cieľa pristúpilo k tomu tak, že spoplatnilo predaj týchto igelitových tašiek,“ vysvetlil Sebíň.



Ako ďalej zástupcovia obchodníkov uviedli, zväz pravidelne sleduje počty používaných plastových tašiek s cieľom znižovať tieto čísla. Podľa prieskumu z roku 2015, na obchodníkov združených v ZOCR a v Republikovej únii zamestnávateľov ročne pripadá dvanásť igelitových tašiek.



„V tejto súvislosti sme však znepokojení tým, že na jednej strane hľadáme vhodné a cenovo prístupné náhrady za materiály škodlivé pre životné prostredie, pričom na druhej strane nám až niekoľkonásobne stúpajú náklady súvisiace s rastom recyklačných a likvidačných poplatkov za odpady,“ vyhlásili zástupcovia obchodníkov, ktorí zároveň upozornili, že neúmerné zvyšovanie nákladov sa v konečnom dôsledku môže prejaviť v zvyšovaní cien výrobkov.



Recyklačné poplatky zvýšila novela zákona



Ako ďalej Konštiak vysvetlil, ceny potravín v posledných troch rokoch zaznamenávali pokles. V minulom roku išlo o 2,6-percentný pokles cien potravín v porovnaní s predchádzajúcim rokom. „Tento rok cítime nápor od všetkých dodávateľov, ktorí zvyšujú ceny a hlavný dôvod je zvýšenie recyklačných poplatkov,“ uviedol, pričom dodal, že zvyšovanie recyklačných poplatkov je spôsobené novelu zákona o odpadoch, ktorá je platná od 1. júla minulého roka.



Výrobcom v zmysle zákona o odpadoch z minulého roka sú aj napríklad distribútori, baliči, či obchodníci. „Od 1. júla mestá a obce financujú náklady len zo zmesových komunálnych odpadov, pričom náklady za všetok triedený odpad hradia takzvaní výrobcovia, kam spadajú aj obchodníci,“ vysvetlil Sebíň. V prípade odpadu z papiera sa poplatky na recykláciu obchodníkom zvýšili 12-násobne, u skla 5-násobne a u plastov je to viac ako 6-násobne.



Podľa Konštiaka je však určitou tendenciou, že po trojročnom poklese cien ich výrobcovia budú chcieť zvýšiť. Podľa neho nejde o dramatické zvyšovanie cien, zvýšiť by sa mali v rozmedzí od jedného do piatich percent. „Členovia ZOCR budú kopírovať zvýšenie ceny, ktoré budeme akceptovať. Nebudeme sa priživovať na zvyšovaní cien a nezvýšime maržu,“ uzavrel Konštiak.