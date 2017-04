Slovenskí hokejisti začali prípravu na šampionát víťazstvom v Dánsku

ODENSE 6. apríla (WebNoviny.sk) - Slovenská hokejová reprezentácia uspela vo svojom prvom aprílovom prípravnom zápase pred májovými majstrovstvami sveta, keď vo štvrtok večer v seriáli Euro Hockey Challenge v dánskom Odense zvíťazila nad domácimi hokejistami 2:0.





Prvý gól duelu dosiahol v 34. min center prvého útoku Libor Hudáček po individuálnej akcii pri bránke súpera. Bodku za zápasom dal necelé dve minúty pred treťou sirénou Patrik Lušňák. V prvých dvoch tretinách mali prevahu Slováci, v tretej boli aktívnejší Dáni. Brankára Júliusa Hudáčka však neprekonali ani raz..



V šestnástom vzájomnom súboji sa zrodil dvanásty triumf Slovákov, Dáni doteraz zvíťazili štyrikrát. Slovenské družstvo si pripísalo piaty úspech nad týmto súperom za sebou, naposledy mu podľahlo v apríli 2012 v príprave na ľade Košíc.



Euro Hockey Challenge



Odense (Dán.) - štvrtok:







34. L. Hudáček (M. Bakoš), 59. Lušňák (L. Hudáček)



2:6 na 2 min, 0:0, 567 divákov



Zostavy



Dahm - Larsen, J. Jensen, D. Nielsen, N. Jensen, Kristensen, Lauridsen, Röndbjerg, Boysen - Madsen, P. Regin, K. Jensen - N. Christensen, S. Nielsen, Meyer - From, Jakobsen, Poulsen - M. Chistensen, Mikkel Höjbjerg, Martin Höjbjerg



J. Hudáček - J. Mikuš, Čajkovský, Švarný, Gernát, J. Brejčák, Čerešňák, E. Šedivý - M. Bakoš, L. Hudáček, Dravecký - Lapšanský, Cingeľ, Kudrna - M. Bartánus, Suja, Lušňák - Hrnka, Preisinger, Vandas - Svitana







Slováci mali v úvodnej dvadsaťminútovke miernu prevahu, ale ani jednu z jedenástich striel nedokázali dostať za brankára Dahma. Zverenci trénera Zdena Cígera nepochodili ani v presilovke, no podarilo sa im ubrániť pri početnej výhode súpera. Domáci Dáni tiež previedli niekoľko pekných akcií, ale J. Hudáček si udržal čisté konto.



V 23. min sa skóre nezmenilo ani po spolupráci Preisingera s Čajkovským. V ďalšom priebehu sa tím SR ubránil ďalšej presilovke Dánov, vzápätí nevyužil početnú výhodu. Skóre sa zmenilo až v 34. min po individuálnej akcii L. Hudáčka, ktorý si obkorčuľoval bránku súpera a bekhendom poslal puk za bezmocného Dahma.



Do III. tretiny síce aktívnejšie vhupli Slováci, no potom prevzali iniciatívu Dáni a hokejistom spod Tatier poriadne znepríjemňovali život. Pomohli im k tomu aj vylúčenia Švarného a J. Brejčáka, ktoré však nezužitkovali na vyrovnanie. Definitívnu bodku za duelom dal presný zásah Lušňáka spomedzi kruhov v 59. min tesne po skončení presilovky Dánov.



