Slovenskí hokejisti začali ďalší týždeň prípravy na MS, Gáborík zrejme Cígerov tím neposilní

BRATISLAVA 3. apríla (WebNoviny.sk) - Slovenská hokejová reprezentácia v pondelok popoludní začala s ďalším mikrocyklom spoločnej prípravy na májové majstrovstvá sveta.V porovnaní s predchádzajúcim týždňom v kádri nastali zmeny a iné je aj to, že kým v predchádzajúcom týždni Slováci iba trénovali, tentoraz absolvujú už aj dva prípravné zápasy..V stredu odcestujú do Dánska, kde v Odense a Aalborgu absolvujú prípravné stretnutia proti domácim. Súboje sú naplánované na štvrtok 6. apríla o 20.30 h a o dva dni neskôr o 16.00 h."Už sme s Dánmi odohrali pár zápasov a je to kvalitný súper. Navyše budú doma, takže budú lietať na ľade. Budeme mať čo robiť. Teším sa, pretože prípravné zápasy nám veľa ukážu," myslí si hlavný kormidelník výberu SR Zdeno Cíger.Do tímu prichádza niekoľko hráčov, ktorí ukončili pôsobenie v kluboch. Tréner Zdeno Cíger má k dispozícii dvoch brankárov, siedmich obrancov a trinástich útočníkov.Naplno už zaberá aj kvarteto zo Sparty Praha (Martin Gernát, Juraj Mikuš, Andrej Kudrna a Lukáš Cingeľ), trojica z HC Košice (Eduard Šedivý, Jakub Suja, Marek Bartánus), útočník Patrik Lušňák z HKM Zvolen či obranca Ján Brejčák zo švédskeho klubu MODO Hockey.Tímu bude vypomáhať aj brankár Samuel Baroš, ktorý sa v druhej polovici týždňa pripojí k olympijskému výberu na dva zápasy proti domácemu Poľsku v Krynici-Zdróji.Skúsený obranca Dominik Graňák sa k reprezentácii pridá až o týždeň, na najbližšie dni dostal voľno. "Minulý týždeň to bolo rozlietané, mali sme tu dve mužstvá. Teraz sa nám bude pracovať lepšie, pretože tu mám chlapcov, ktorých poznáme. Je dobré, že odohráme aj dva zápasy. Stále iba trénovať nie je vždy dobré," povedal na pondelkovom zraze kouč Cíger a pokračoval: "Dúfam, že sú všetci hráči zdraví. Malo by nás byť spolu 22 a nemám informácie, že má niekto nejaké problémy. Verím, že všetci budú v poriadku."Známe je aj to, že zo zámoria sa na MS isto nepredstavia útočníci Marián Hossa a Tomáš Tatar. Áno povedali Martin Marinčin, Andrej Sekera, Marek Hrivík a Peter Cehlárik. Účasť na šampionáte úplne nevylúčil 40-ročný obranca Zdeno Chára, o prípadnom štarte Marka Daňa rozhodne aj zdravotný stav.V hre o nomináciu zostávajú aj obaja slovenskí brankári v NHL - Jaroslav Halák i Peter Budaj. O všetkom však rozhodnú výsledky NHL v základnej časti a play-off. Do bojov o Stanleyho pohár nepostúpi ani Los Angeles, preto sa kouč Cíger vyjadril aj na margo možného príchodu útočníka Mariána Gáboríka: "Ešte sa musím porozprávať s generálnym manažérom Robom Švehlom, ale mali sme správy, že asi nie."Na šampionát nepocestujú zranení Marek Ďaloga či Tomáš Marcinko. Generálny manažér národného mužstva Róbert Švehla po piatkovom tréningu prezradil, že v úvode budúcotýždňovej prípravy bude k dispozícii aj brankár Samuel Baroš, V závere nasledujúceho mikrocyklu absolvujú Slováci prípravné zápasy proti Dánsku - vo štvrtok 6. apríla o 20.30 h v Odense a o dva dni neskôr o 16.00 h v Aalborgu.Július Hudáček (Örebrö HK, Švéd.), Jaroslav Janus (HC Verva Litvínov, ČR)Michal Čajkovský (Avtomobilist Jekaterinburg, Rus./KHL), Ivan Švarný (Kärpät Oulu, Fín.), Peter Čerešňák (HC Škoda Plzeň, ČR), Martin Gernát (HC Sparta Praha, ČR), Juraj Mikuš (HC Sparta Praha, ČR), Eduard Šedivý (HC Košice), Ján Brejčák (MODO Hockey, Švéd.)Martin Bakoš (Červená hviezda Kchun-lun, Čína/KHL), Michael Vandas (HC Vítkovice, ČR), Adam Lapšanský (Ravensburg Towerstar, Nem.), Vladimír Dravecký (HC Oceláři Třinec, ČR), Patrik Svitana (HK Poprad), Tomáš Hrnka (HC Škoda Plzeň, ČR), Miroslav Preisinger (HC Škoda Plzeň, ČR), Lukáš Cingeľ (HC Sparta Praha, ČR), Libor Hudáček (Örebrö HK, Švéd.), Andrej Kudrna (HC Sparta Praha, ČR), Jakub Suja (HC Košice), Marek Bartánus (HC Košice), Patrik Lušňák (HKM Zvolen)Róbert Švehla (generálny manažér), Zdeno Cíger (tréner), Miroslav Miklošovič (asistent trénera), Július Šupler (asistent trénera), Peter Kosa (tréner brankárov), Rastislav Ladecký (výstrojový manažér), Róbert Bereš (kondičný tréner), Viktor Fábik, Andrej Foltýn (fyzioterapeuti), Ľuboš Ondrejka (masér), František Okál (lekár), Igor Andrejkovič (videoanalytik), Roman Ulehla (team manažér), ,