Slovenskí hokejisti vyhrali v Dánsku aj druhý zápas, Hudáček opäť vychytal shutout

Slovenská hokejová reprezentácia uspela aj vo svojom druhom aprílovom prípravnom zápase pred májovými majstrovstvami sveta, keď v sobotu popoludní....

AALBORG 8. apríla (WebNoviny.sk) - Slovenská hokejová reprezentácia uspela aj vo svojom druhom aprílovom prípravnom zápase pred májovými majstrovstvami sveta, keď v sobotu popoludní v seriáli Euro Hockey Challenge v dánskom Aalborgu zvíťazila nad domácimi hokejistami 2:0.





Slovenským triumfom 2:0 sa skončil aj predchádzajúci prípravný duel oboch tímov vo štvrtok v Odense. Čisté konto si v oboch dueloch pripísal Július HUdáček, v sobotu na neho smerovalo 17 striel domáceho kolektívu. Kým vo štvrtok sa do streleckej listiny zapísali Libor Hudáček a Patrik Lušňák, v sobotu góly strieľali Tomáš Hrnka a Andrej Kudrna..





V sedemnástom vzájomnom súboji sa zrodil trinásty triumf Slovákov, Dáni doteraz zvíťazili štyrikrát. Slovenské družstvo si pripísalo šiesty úspech nad týmto súperom za sebou, zatiaľ naposledy mu podľahlo v apríli 2012 v príprave na ľade Košíc.



Euro Hockey Challenge - Aalborg:







42. T. Hrnka (Gernát, Cingeľ), 48. Kudrna



2:4 na 2 min, 0:0, 1915 divákov



Zostavy



Sörensen - Larsen, J. Jensen, N. Jensen, Kristensen, Weichel, Lauridsen, O. Nielsen, Röndbjerg - Madsen, P. Regin, K. Jensen - Mikkel Höjbjerg, Jakobsen, Martin Höjbjerg - Poulsen, S. Nielsen, Meyer - From, M. Christensen, Boysen



J. Hudáček - J. Mikuš, Čajkovský, Švarný, Gernát, J. Brejčák, Čerešňák, E. Šedivý - M. Bakoš, L. Hudáček, Dravecký - Hrnka, Cingeľ, Kudrna - Lušňák, Suja, Vandas - Lapšanský, Preisinger, Svitana - M. Bartánus



Prvá tretina patrila domácim Dánom, ale nepodarilo sa im využiť ani jednu z dvoch presiloviek. J. Hudáček mal podstatne viac práce ako Sörensen, neprekonali ho From, Meyer ani Kristensen.



V druhej tretine boli aktívnejší hokejisti SR, ale ich strely sa nedostali za chrbát Sörensena. Odkliať dánsku bránku sa podarilo až v 42. min T. Hrnkovi, ktorý po spolupráci s Cingeľom tvrdou strelou do hornej časti prekonal gólmana domácich - .



O šesť minút neskôr zvýšil na 2:0 Kudrna, keď na ľade boli všetci štyria Slováci zo Sparty Praha. Kudrnu domáci neodstavili od puku a jeho bekhendový pokus spomedzi kruhov aj s pomocou dobrej clony Cingeľa skončil v dánskej bránke - .



V závere Dáni siahli k hre bez brankára, ale skorigovať či vyrovnať sa im už nepodarilo.



