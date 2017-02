Slovenskí hokejisti v príprave nestačili na Rusko

NOVÉ ZÁMKY 9. februára (WebNoviny.sk) - Slovenská hokejová reprezentácia prehrala vo štvrtkovom medzištátnom prípravnom stretnutí v Nových Zámkoch s ruským olympijským výberom 1:3. Skóre zápasu otvoril v 7. min Viačeslav Lešenko, ktorý využil zaváhanie slovenskej defenzívy. V 15. min vyrovnal v presilovke Michal Čajkovský, no Rusov poslal vzápätí do vedenia Pavel Kraskovskij. Konečnú podobu výsledku dal v 59. min gólom do prázdnej slovenskej bránky opäť Kraskovskij.



V 35. vzájomnom zápase tímov SR a Ruska sa zrodila jubilejná dvadsiata prehra Slovákov, doteraz sa zrodilo aj 5 remíz a v desiatich dueloch zvíťazil tím SR. Slovenský výber zaznamenal s Rusmi štvrtú prehru za sebou, naposledy tohto súpera zdolal v apríli 2014 v prípravnom súboji v Bratislave (4:3). Debut v národnom tíme SR absolvovali útočníci HK Nitra Marek Slovák a Marek Tvrdoň. Sedemdesiaty duel v reprezentácii odohral Libor Hudáček, štyridsiaty Peter Čerešňák. Michal Čajkovský v ôsmom reprezentačnom súboji strelil svoj tretí gól..







: 15. Čajkovský (E. Šedivý) - 7. Lešenko (Kraskovskij, Kadejkin), 16. Kraskovskij (Lešenko), 59. Kraskovskij



: 2:4 na 2 min, : 1:0, : 0:0, : Baluška, D. Konc - Výleta, J. Tvrdoň



Zostavy:



: Konrád - Čajkovský, E. Šedivý, Čerešňák, A. Jánošík, Graňák, Švarný, Valach - Buc, L. Hudáček, Lušňák - D. Skokan, T. Marcinko, M. Bakoš - M. Tvrdoň, Marek Slovák, T. Hrnka - Macík, Suja, Andrej Šťastný,



: Demčenko (42. Šaryčenkov) - Manuchov, Rafikov, Naumenkov, Koriagin, Beľakov, Judin, Vasilevskij, Provoľnev - Kadejkin, Kraskovskij, Lešenko - Kosov, Kaletnik, Šenfeľd - Michejev, Rasskazov, Kazakov - Garejev, Osnovin, Varfolomejev



I. tretina



V úvode hrali aktívnejšie slovenskí hokejisti, ale gólmana Demčenka sa im nedaporilo prekonať. Šancu na premiérový gól pri debute v reprezentácii mal Marek Slovák, no puk mu dobre nesadol. Skóre stretnutia otvoril v 7. min hosťujúci Lešenko, ktorý úspešne zakončil akciu Kraskovského - 0:1. Slováci na vyrovnanie využili hneď prvú presilovku, delovka Čajkovského od modrej čiary v 15. min skončila za Demčenkom. Rusi však vzápätí opäť získali najtesnejší náskok, tentokrát Lešenko našiel Kraskovského a bolo 1:2.



II. tretina



Druhá tretina veľa vzruchu nepriniesla. V jej prvej polovici zaujala iba presilovka domáceho tímu, ale bez gólovej koncovky. Zaujímavá situácia nastala tesne pred koncom druhej časti: rozhodcovia signalizovali trest, Slováci mali puk na hokejkách a Konrád vykorčuľoval na striedačku. Po dotyku Rusov s pukom arbitri hru prerušili, na trestnú lavicu však putoval L. Hudáček. V nerovnovážnom stave sa skóre nezmenilo.



III. tretina



V tretej tretine mali hokejisti Ruska prevahu, ktorú odštartovalo vylúčenie slovenského tímu za zlé striedanie. Počas oslabenia výborne zasiahol Konrád pri pokuse Kadejkina. Na opačnej strane už v rovnovážnom stave pálil nepresne Lušňák. V záverečnej päťminútovke sa Slováci snažili o vyrovnanie, ale duel sa im už nepodarilo poslať do predĺženia. Kouč Cíger stiahol gólmana Konráda a Kraskovskij v 59. min do prázdnej bránky stanovil na konečných 1:3.