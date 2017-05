Slovenskí hokejisti sú pred svetovým šampionátom na siedmom mieste v rebríčku IIHF

Aktuálny rebríček IIHF





stav pred MS 2017 (bez bodov za MS 2017, s doplneným ziskom minimálne 820 bodov)





BRATISLAVA 2. mája (WebNoviny.sk) - Slovenskej hokejovej reprezentácii patrí 7. miesto v rebríčku Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) bez bodového zisku za tohtosezónne šampionáty.Slováci majú pred ôsmym Švajčiarskom náskok piatich bodov, na šieste Švédsko aj piate Česko strácajú priepastných 210 bodov. Menej ako sto bodov za Slovákmi zaostávajú aj Nemecko, Bielorusko, Nórsko, Dánsko a Lotyšsko..Po MS 2016 patrila tímu SR ôsma pozícia, no v rebríčku pred blížiacim sa šampionátom sa dostali pred Švajčiarov. Tí prišli o poriadnu porciu bodov zo "strieborných" MS 2013. Na vedúcej priečke renkingu pred májovými majstrovstvami sveta v Kolíne nad Rýnom a Paríží sú úradujúci svetoví šampióni Kanaďania, nasledujú Rusi, Fíni, Američania a Česi. Na MS 2017 do rebríčka získajú tímy od 0 do 380 bodov v závislosti od konečného umiestnenia.Aj na tohtoročnom šampionáte idú Slováci bojovať o ďalšie body do rebríčka, podľa ktorého sa budú rozdeľovať miestenky na zimné olympijské hry 2022 do čínskeho Pekingu. Dostane ich prvých osem tímov v poradí po MS 2019, deviata pripadne domácej Číne a o zvyšné tri sa bude hrať v trojstupňovej kvalifikácii.1. Kanada 2885, 2. Rusko 2805, 3. Fínsko 2780, 4. USA 2740, 5. Česko 2700, 6. Švédsko 2700, , 8. Švajčiarsko 2485, 9. Nemecko 2480, 10. Bielorusko 2475, 11. Nórsko 2435, 12. Dánsko 2415, 13. Lotyšsko 2400, 14. Francúzsko 2365, 15. Slovinsko 2285, 16. Rakúsko 2205*, 17. Kazachstan 2200*, 18. Taliansko 2180, 19. Maďarsko 2095*, 20. Poľsko 2030*Pozn. Tímy označené hviezdičkou (*) účinkovali v sezóne 2016/2017 v A-skupine I. divízie MS a majú už zarátané body.