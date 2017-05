Slovenskí hokejisti sú dobre naladení a tešia sa na úvodný zápas svetového šampionátu

KOLÍN NAD RÝNOM 5. mája (WebNoviny.sk) - Po poslednom tréningu slovenskej hokejovej reprezentácie pred úvodným stretnutím na 81. majstrovstvách sveta v Nemecku a Francúzsku bolo na tvárach Slovákov badať odhodlanie a chuť konečne odohrať súťažný duel.



Prvý zápas na šampionéte odohrajú v sobotu 6. mája o 16.15 h a ich súperom v Lanxess Arene bude výber Talianska..



V sobotu predpoludním zverenci trénera Zdena Cígera absolvujú už len krátke rozkorčuľovanie. "Už sa všetci tešíme. Verím, že sme dobre pripravení a v sobotu to ukážeme na ľade. Ak predvedieme našu hru, mali by sme bez problémov zvíťaziť," myslí si útočník Michel Miklík.





Center prvého útoku Libor Hudáček vie, že Taliani sa budú snažiť Slovákom čo najviac znepríjemniť zápas. "Budú brániť. Pripravíme sa na to a verím, že hneď v prvom súboji nezaváhame. Dúfam, že v prvej tretine strelíme nejaké rýchle góly a bude pokoj," prezradil L. Hudáček.



Jeho starší brat Július v sobotu začne v slovenskej bránke. "Pripravujeme sa na sobotu tak ako na každého protivníka. Je jedno, či sú to Švédi alebo Taliani. Mali sme už všeobecný rozbor súpera, ako zakladá útok, hrá v presilovkách či oslabeniach. Ešte si pozrieme špeciálne video s trénerom brankárov, ktorý sledoval oba ich prípravné súboje proti USA aj Slovinsku," povedal Július Hudáček.



Čerstvý otec Marcel Haščák necíti pred štartom MS nervozitu. "Pár stretnutí na MS už mám za sebou. Sme dobre pripravení a tešíme sa na kolotoč zápasov,“ poznamenal Marcel Haščák.







