Slovenskí hokejisti pôjdu na prípravný zápas vlakom s fanúšikmi

BRATISLAVA 29. marec (WebNoviny.sk) - Slovenská hokejová reprezentácia na aprílový prípravný zápas v Košiciach proti výberu Fínska pocestuje vlakom. Duel je naplánovaný na stredu 19. apríla o 17.00 h v Steel arene. ZVerenci trénera Zdena Cígera sa budú pripravovať v Bratislave a do Košíc si "odskočia" len na spomenuté stretnutie, ktorého odveta sa uskutoční v piatok 21. apríla v Bratislave.





Zaujímavosťou je, že nepôjde o linkový spoj, ale o špeciálnu súpravu, ktorou sa na zápas aj z neho môžu prepraviť aj fanúšikovia. Po ceste zastaví v Trenčíne, Žiline a Liptovskom Mikuláši. Vyplýva to z tlačovej správy Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH)..





Dvojzápas proti Fínsku je súčasťou aprílového seriálu Euro Hockey Challenge, v rámci ktorého Slováci absolvujú aj po dve stretnutia proti Dánom, Nórom a Švajčiarom. V domácom prostredí okrem spomenutých duelov proti Fínom absolvujú Slováci aj súboje so Švajčiarmi (13. a 15. apríla v Trenčíne a Žiline).





"Fanúšikovia si môžu zakúpiť špeciálnu vstupenku. V cene budú mať aj lístok do spomínaného vlaku, v ktorom sa budú môcť stretnúť s hráčmi na pripravenej autogramiáde. Po zápase ich vlak samozrejme odvezie naspäť do Bratislavy s rovnakými zastávkami. Cestou spať sa však spolu so slovenskými hráčmi odvezú aj Fíni. Fanúšikovia v cieľovej stanici tak budú mať príležitosť odchytiť si ich a odfotiť sa. Vstupenky na zápas v Košiciach spojený s lístkom na vlak, rovnako ako vstupenky na ostatné zápasy Euro Hockey Challenge si môžu fanúšikovia zakúpiť prostredníctvom Ticketportalu," informuje SZĽH.



