Slovenskí hokejisti navštívia krajčíra, k tímu sa pripojili ďalší traja hráči

ŽILINA 12. apríla (WebNoviny.sk) - K slovenskej hokejovej reprezentácii sa v stredu predpoludním pripojila hneď trojica hráčov.K pôvodnému kádru pribudli brankár Jaroslav Janus, obranca Lukáš Kozák a útočník Andrej Šťastný. Janusa pred minulotýždňovým odchodom do Dánska trápil chrbát a v tíme ho nahradil Samuel Baroš.Slováci pod vedením trénera Zdena Cígera v utorok začali s tretím mikrocyklom spoločnej prípravy pred májovými majstrovstvami sveta. Tím SR v stredu popoludní nebude trénovať, no čaká ho návšteva u krajčíra. Pred MS je totiž potrebné zmerať slovenských hráčov.V stredu večer by mal pricestovať do Žiliny aj brankár Patrik Rybár. V úvode nasledujúceho týždňa sa očakáva príchod trojice hokejistov Chomutova - brankára Jána Laca, obrancu Juraja Valacha a útočníka Dávida Skokana. Kouč Cíger zatiaľ nevie, či bude mať v tíme nejakého hráča zo zámorskej NHL.V závere predchádzajúceho týždňa Slováci odohrali prvé dva prípravné zápasy, domácich Dánov zdolali dvakrát 2:0, v aktuálnom ich čakajú dve domáce stretnutia proti Švajčiarsku.Tím SR absolvuje tréningy v Žiline, spomenuté súboje proti švajčiarskemu výberu odohrá vo štvrtok 13. apríla v Trenčíne a o dva dni neskôr v Žiline.Budúci týždeň odohrajú Slováci v Košiciach a Bratislave prípravné súboje proti Fínom, generálkou na svetový šampionát budú zápasy v Hamare proti domácim Nórom 28. a 29. apríla.Na budúcotýždňový duel do Košíc vycestujú slovenskí reprezentanti špeciálnym vlakom z Bratislavy, v ktorom sa na prípravný duel proti Fínom môžu odviezť aj fanúšikovia.Július Hudáček (Örebrö HK, Švéd.), Samuel Baroš (HKM Zvolen), Jaroslav Janus (HC Verva Litvínov, ČR), Patrik Rybár (HC Mountfield Hradec Králové, ČR)Eduard Šedivý (HC Košice), Juraj Mikuš (HC Sparta Praha, ČR), Martin Gernát (HC Sparta Praha, ČR), Ivan Švarný (Kärpät Oulu, Fín.), Michal Čajkovský (Avtomobilist Jekaterinburg, Rus./KHL), Peter Čerešňák (HC Škoda Plzeň, ČR), Ján Brejčák (MODO Hockey, Švéd.), Dominik Graňák (Rögle BK/Švéd.), Lukáš Kozák (MHC Martin)Martin Bakoš (Červená hviezda Kchun-lun, Čína/KHL), Michael Vandas (HC Vítkovice, ČR), Adam Lapšanský (Ravensburg Towerstar, Nem.), Vladimír Dravecký (HC Oceláři Třinec, ČR), Patrik Svitana (HK Poprad), Tomáš Hrnka (HC Škoda Plzeň, ČR), Miroslav Preisinger (HC Plzeň), Libor Hudáček (Örebrö HK, Švéd.), Marek Bartánus (HC Košice), Jakub Suja (HC Košice), Patrik Lušňák (HKM Zvolen), Lukáš Cingel (HC Sparta Praha, ČR), Andrej Kudrna (HC Sparta Praha, ČR), Marek Hovorka (MsHK Doxxbet Žilina), Andrej Šťastný (HC Slovan Bratislava/HK Dukla Trenčín)Róbert Švehla (generálny manažér), Zdeno Cíger (tréner), Miroslav Miklošovič (asistent trénera), Július Šupler (asistent trénera), Peter Kosa (tréner brankárov), Rastislav Ladecký (výstrojový manažér), Róbert Bereš (kondičný tréner), Viktor Fábik, Andrej Foltýn (fyzioterapeuti), Ľuboš Ondrejka (masér), MUDr. František Okál (lekár), Igor Andrejkovič (videoanalytik), Roman Ulehla (team manažér), ,