Slovenskí hokejisti do 18 rokov v generálke na MS získali cenné víťazstvo, zdolali Švédov

Slovenská hokejová reprezentácia do 18 rokov dosiahla cenné víťazstvo nad Švédskom 4:2 v generálke pred štartom majstrovstiev sveta tejto vekovej....

POPRAD 10. apríla (WebNoviny.sk) - Slovenská hokejová reprezentácia do 18 rokov dosiahla cenné víťazstvo nad Švédskom 4:2 v generálke pred štartom majstrovstiev sveta tejto vekovej kategórie v Poprade a Spišskej Novrej Vsi.



V 5. min popradského súboja otvoril skóre Miloš Roman a hoci krátko na to Švédi Lucasom Elvenesom vyrovnali, v 6. min opäť poslal Slovákov do vedenia Matúš Havrila. Víťazný gól slovenského tímu dosiahol v 24. min Jakub Urbánek, ale severania o minútu neskôr korigovali na 2:3 Jacobom Petersonom. Desať sekúnd pred koncom tretej tretiny Havrila druhým gólom v zápase do prázdnej bránky definitívne pečatil slovenský triumf..



Zverenci trénera Norberta Javorčíka začnú svoje účinkovanie na "domácich" majstrovstvách sveta v Poprade vo štvrtok 13. apríla súbojom s úradujúcimi majstrami sveta Fínmi (19.30 h).







5. M. Roman (Hrehorčák, Krivošík), 6. Havrila (Regenda), 24. Urbánek (Hrehorčák, Žiak), 60. Havrila (M. Ivan, Fehérváry) - 6. Elvenes (Peterson), 25. Peterson (Sylvegard, Liljegren)



: 2:5 na 2 min, : 1:0, : 1:0, : Snášel, Štefik - Kollár, Holienka, 513 divákov



Zostava SR "18": Sklenár - Fehérváry, M. Ivan, Kupec, Žiak, Dúžek, Korenčík, M. Pupák, Demo - Pospíšil, J. Baláž, Liška - Hrehorčák, M. Roman, Krivošík - Kelemen, Urbánek, Fafrák - Stacho, Havrila, Regenda