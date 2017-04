Slovenskí hokejisti do 18 rokov chcú na domácom ľade nazrieť čo najďalej, začnú proti obhajcom

Slovenskí hokejoví reprezentanti do 18 rokov začnú svoje účinkovanie na domácich majstrovstvách sveta v Poprade a Spišskej Novej Vsi už vo štvrtok večer proti obhajcovi titulu z Fínska. Ich prednosťou by mala byť tímová súdržnosť a kolektívny herný prejav.



"Už sa všetci veľmi tešíme na samotné majstrovstvá sveta, nálada v tíme je výborná. V prvom rade ideme od zápasu k zápasu, ale určite by sme sa radi dostali do semifinále. Potom uvidíme, či sa nám podarí ísť aj vyššie. Najmä by sme mali byť ako jedna veľká rodina a hrať tímový hokej. Pokiaľ budeme dodržiavať taktiku, tak pokojne môžeme dosiahnuť veľký úspech,“ vyslovil smelé ambície kapitán slovenských mladíkov Martin Fehérváry..





Aktívny a sebavedomý hokej



Tréner reprezentácie Slovenska do 18 rokov Norbert Javorčík o konkrétnych cieľoch dopredu hovoriť nechcel. "V každom zápase sa budeme snažiť zvíťaziť a určite by som nerád špecifikoval, aké umiestnenie chceme dosiahnuť. Pôjdeme krok za krokom. Náš najväčší líder je tím. To bude aj základ našej hry. Prioritnou ambíciou je predvádzať kvalitný, aktívny a sebavedomý hokej,“ povedal slovenský kouč, ktorý však verí, že pri dobrých výkonoch nebude základná skupina konečnou stanicou pre jeho zverencov.



Slováci sa pripravujú pod Tatrami už deväť dní. V pondelok absolvovali v Poprade aj víťaznú generálku pred majstrovstvami sveta proti Švédom. Na popradskom ľade odohrajú všetky svoje zápasy na šampionáte. "Záverečnú prípravu sme absolvovali v Starom Smokovci a trénovali sme v Poprade. Pre všetkých slovenských hráčov nie je popradský štadión neznámy. A vďaka tomu, že sme mali možnosť sa pripravovať pod Tatrami, to môže byť pre nás určitá výhoda. Sme už zžití s tunajším prostredím, udomácnili sme sa v šatni a zvykli si na presuny,“ priblížil Javorčík.



Tešia sa na plné tribúny



V A-skupine MS do 18 rokov si slovenskí mladíci postupne zmerajú sily s Fínskom, Kanadou, Lotyšskom a Švajčiarskom. Fíni sa vlani stali v tejto vekovej kategórii majstrami sveta. Slovenskí reprezentanti už s nimi hrali aj počas aktuálnej sezóny na turnaji v Zuchwile, kde prehrali 3:4 po samostatných nájazdoch.



"S Fínmi máme tento rok už aj priamu skúsenosť, máme zmapované ich prípravné zápasy. S hráčmi si to ešte prejdeme, aby dokázali reagovať na niektoré zákonitosti fínskej hry. Pre nás bude dôležité dobre korčuľovať a vytvárať si dostatok streleckých príležitostí,“ povedal pred úvodným vystúpením na svetovom šampionáte tréner slovenských hokejistov Norbert Javorčík.



Slovenskí reprezentanti do 18 rokov zažijú vo štvrtok krst ohňom. A to nielen vďaka súboju proti obhajcovi titulu, no väčšina z nich ešte nehrala pred zaplneným štadiónom. Ako zvládnu domáci tlak? "Na plné hľadisko sa ich snažíme pripraviť, ale priama skúsenosť je asi najdôležitejšia. Mnohí ju zažijú prvýkrát, my sa ich budeme snažiť podporiť a presvedčiť, že hľadisko je ich pomoc a nie niečo, čo im má uškodiť,“ poznamenal lodivod slovenského mužstva.



Fanúšikom sa odvďačia výkonmi



Kapitán Martin Fehérváry si nervozitu z domáceho prostredia nepripúšťa a na plné tribúny sa už teraz nesmierne teší. "Samozrejme, bude to niečo nové asi pre nás všetkých. Budeme hrať na domácich majstrovstvách sveta, príde veľa ľudí. Veľmi sa na to tešíme. Ja by som bol rád, keby nás prišlo podporiť čo najviac fanúšikov, určite to budeme potrebovať. My sa im budeme snažiť odvďačiť a podať čo najlepšie výkony,“ vravel Fehérváry.



Svetový šampionát hráčov do 18 rokov sa začne vo štvrtok 13. apríla a potrvá do nedele 23. apríla. Slovenských hokejistov čaká úvodný zápas hneď vo štvrtok o 19.30 v Poprade proti Fínom. V rovnakom čase odohrajú všetky stretnutia základnej skupiny, v sobotu proti Kanade, v pondelok s Lotyšmi a v utorok uzatvoria skupinu duelom proti Švajčiarsku. Vo štvrťfinále sa stretnú štyri najlepšie tímy z oboch skupín krížovým spôsobom. V poradí piate mužstvá v skupinách zohrajú sériu o udržanie sa v elitnej kategórii na dve víťazstvá.



