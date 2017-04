Slovenskí hokejisti cestovali na zápas proti Fínsku do Košíc vlakom, dorazili s meškaním

KOŠICE 19. apríla (WebNoviny.sk) - Slovenská hokejová reprezentácia po viac ako päťhodinovej stredajšej ceste vlakom pricestovala z Bratislavy do Košíc s polhodinovým meškaním.



Po príchode sa slovenskí hokejisti rýchlo presunuli do pristaveného autobusu a s policajnou eskortou sa prepravili do Steel arény. Fíni pricestovali do Košíc už v utorok a na ľade Steel arény si aj zatrénovali.



Po príchode sa slovenskí hokejisti rýchlo presunuli do pristaveného autobusu a s policajnou eskortou sa prepravili do Steel arény. Fíni pricestovali do Košíc už v utorok a na ľade Steel arény si aj zatrénovali.



