Slovenskí hádzanári vybojovali v kvalifikácii proti Čiernej Hore jeden bod

Hádzanári Slovenska nedosiahli prvé víťazstvo v II. fáze kvalifikácie o postup na majstrovstvá Európy 2018 v Chorvátsku. Zverenci trénera Martina....

HLOHOVEC 3. mája (WebNoviny.sk) - Hádzanári Slovenska nedosiahli prvé víťazstvo v II. fáze kvalifikácie o postup na majstrovstvá Európy 2018 v Chorvátsku.



Zverenci trénera Martina Liptáka v stredajšom stretnutí 3. kola 6. skupiny remizovali v Hlohovci s hráčmi Čiernej Hory 27:27 (15:11). Svoje konto navýšili na dva body a v tabuľke sú už na postupovej 2. priečke o skóre pred Rusmi a svojimi stredajšími protivníkmi. Neohrozenými lídrami sú Švédi, ktorí prvú polovicu kvalifikačných bojov zavŕšili hladkým triumfom v Petrohrade nad Rusmi 29:21 (17:10)..



Slováci sa najbližšie predstavia už v sobotu 6. mája, keď od 20.00 h nastúpia v Bijelom Polji na odvetu proti výberu domácej Čiernej Hory.



II. fáza kvalifikácie ME 2018 v hádzanej



HLOHOVEC







R. Štochl, T. Paul - Slaninka, Petro 1, Dudáš 2, M. Straňovský 1, T. Urban 9/6, M. Volentics, Antl 2, P. Hruščák 5, Ľ. Ďuriš 4, M. Mikita, L. Urban, Rábek 3, D. Krok, Guzy



Borozan 11



: 6/6 - 4/3, : 7 - 10, : 59. Markovič za 3 vylúčenia, 60. Lasica za faul, : Elíasson a Pálsson (obaja Isl.), 2000 divákov



I. polčas



Na prvý gól čakala zaplnená Sporta aréna do 5. min, ale padol do slovenskej siete. Potom však T. Urban premenil pokutový hod i následnú kontru a v 7. min bolo 2:1 pre SR. Hostia vzápätí zužitkovali presilovku a na konci úvodnej desaťminútovky vyhrávali 3:2. Tímy sa striedali vo vedení aj v ďalšom priebehu. Ako prví si viac ako jednogólový náskok vypracovali Slováci, keď najskôr aktívny T. Urban z pokutového hodu a potom delovkou Hruščák prekonali čiernohorského brankára - 10:8 v 24. min. O tri minúty neskôr, keď na 12:9 zvýšil M. Straňovský, si zobral kouč hostí Djukič oddychový čas. Jeho zverencom to však nepomohlo, lebo o chvíľu prehrávali už 10:15. Tesne pred prestávkou Grbovič skorigoval na 11:15.



II. polčas



Vstup do druhého dejstva vyšiel lepšie hosťom aj napriek tomu, že im Štochl chytil sedmičku. V 33. min kanonier Borozan znížil na 13:15. Slováci potom opäť odskočili na 19:15 v 41. min, ale stačilo chvíľkové zaváhanie a zrazu bolo v 47. min už len 20:19. Úspešné zákroky Paula v bránke zužitkovali jeho spoluhráči na úpravu skóre na 23:20. Balkánski súperi sa však držali zubami-nechtami, v 54. min znížili z pokutového hodu na 23:24 a v 58. min Borozan svojím desiatym presným zásahom vyrovnal na 26:26. Slováci mali v záverečnej minúte výhodu presilovej hry, ale pre pasivitu prišli o loptu. Potrestal ich Borozan, ale v poslednej sekunde hostia faulovali a T. Urban z pokutového hodu stanovil konečný rezultát na 27:27.



PETROHRAD







1. Švédsko 3 3 0 0 86:59 6



3. Rusko 3 0 2 1 76:84 2



4. Čierna Hora 3 0 2 1 72:87 2



sobota 6. mája 2017: Švédsko - Rusko (17.15 h, Linköping), Čierna Hora - Slovensko (20.00, Bijelo Polje)