Slovenské univerzity dostanú zahraničné posily



Nadácia VÚB už po deviaty raz zabezpečuje hosťovanie zahraničných profesorov na slovenských vysokých školách s ekonomickým zameraním. Tento rok sa na špeciálne prednášky počas celého semestra môžu tešiť študenti Ekonomickej univerzity v Bratislave a Fakulty managementu na Univerzite Komenského v Bratislave.



Pozvanie na hosťovanie prijali americký profesor Edward M. Bergman, PhD. z Ekonomickej univerzity vo Viedni a prof. Bill N. Schwartz PhD. z College of Charleston v USA. Profesor Edward M. Bergman viac ako 20 rokov pôsobil na univerzitách vo Philadelphii a Chapel Hill v USA. Je špecialistom, ktorý sa venuje regionálnemu podnikateľskému prostrediu, priemyselným klastrom a produkčným systémom. Prijal hosťovanie na Ekonomickej univerzite v Bratislave.



Profesor Bill N. Schwartz PhD je skúsený odborník v oblasti účtovníctva a intenzívne sa venuje aj publikačnej činnosti v prestížnych odborných časopisoch. V súčasnosti hosťuje vo Viedni a bude prednášať študentom Fakulty managementu na Univerzite Komenského v Bratislave o nových metódach v účtovníctve.



V školskom roku 2017/2018 strávia obaja na Slovensku celý jeden semester. Okrem výučby sa budú podieľať na aj vedeckom výskume univerzít a pracovať s doktorandmi.



Myšlienku intenzívnej spolupráce našich vysokých škôl s významnými zahraničnými odborníkmi podporuje Nadácia VÚB od roku 2009. Vďaka grantovému programu Hosťujúci profesor už na Slovensko zavítali odborníci z USA, Francúzska, Veľkej Británie, ČR i Maďarska. Nadácia doteraz poskytla deväť grantov v hodnote takmer 400 000 eur. Tohtoročný pobyt profesorov finančne zabezpečila prostredníctvom 2 ďalších v celkovej hodnote 73 000 eur.



"Spolupráca so zahraničnými univerzitami je pre vysokoškolských pedagógov i študentov veľmi dôležitá. Prináša prínosný pohľad zvonka. Umožňuje kontakt s inými pedagogickými postupmi a dáva priestor na spoločnú prácu na výskumných projektoch. Je to mimoriadne cenná príležitosť, ktorá môže mladých ekonómov na univerzitách motivovať, ale tiež pomôcť im pri hľadaní profesionálneho smerovania," zhodnotila Elena Kohútiková, zástupkyňa generálneho riaditeľa VÚB banky.