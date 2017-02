Slovenské firmy sa protischránkového zákona nezľakli

Počet slovenských firiem v daňových rajoch v minulom....

Podľa spoločnosti Bisnode Slovensko sa v daňových rajoch nachádza až 4 777 podnikov.



BRATISLAVA 11. februára (WebNoviny.sk) - Počet slovenských firiem v daňových rajoch v minulom roku rástol. Podľa spoločnosti Bisnode Slovensko je v súčasnosti v týchto destináciách historicky najviac našich spoločností. "Naše dáta ukazujú, že vlani sa v daňových rajoch nachádzalo 4 777 podnikov, medziročne teda ich počet narástol o 76, medzikvartálne až o 147 firiem," uviedol business development consultant Bisnode Slovensko Milan Seliak. .



Ako ďalej spoločnosť informovala, rekordným skokanom za celý minulý rok je Cyprus. Na ostrove aktuálne sídli 1 066 slovenských spoločností, čo je približne pätina zo všetkých slovenských firiem, ktoré sú priamo zaregistrované v niektorom z daňových rajov. V poslednom štvrťroku odišlo na Cyprus o 133 firiem viac v porovnaní s tretím kvartálom minulého roka. Medziročne sa počet slovenských firiem zvýšil o 149. Podľa Seliaka je to spôsobené najmä prekonaním bankovej krízy v krajine.



Slováci čoraz viac dôverujú emirátom



Podľa Bisnode Slovensko Cyprus nebol jediný, kde výrazne pribudli nové registrácie. Slováci čoraz viac dôverujú Spojeným arabským emirátom. Práve emiráty boli po Cypre druhým najväčším skokanom za minulý rok. Počas vlaňajška im pribudlo 47 firiem. "Ich plusom je najmä to, že dokážu zaistiť absolútnu anonymitu vlastníctva a firmy nie sú zaťažené žiadnymi miestnymi daňami," skonštatoval Seliak.



Jednotkou v daňových rajoch medzi Slovákmi je stále Holandsko. V roku 2016 v ňom malo sídlo 1 142 spoločností. Aj napriek stále veľkej obľube však počet firiem v krajine začína stagnovať. Medziročne jej pribudli len dve firmy. "Pokles záujmu o odchod do Holandska sa prejavil aj pri českých firmách. Medziročne stratilo takmer 300 firiem," povedal Seliak pričom podotkol, že v Česku sa prvýkrát za desať rokov znížil počet spoločností v daňových rajoch.



Grécko je druhým najobľúbenejším rajom



Grécko bolo dlhodobo tretím najobľúbenejším rajom pre slovenských podnikateľov, aktuálne sa však posunulo na druhé miesto, z ktorého zosadilo Spojené štáty americké. V USA aktuálne sídli 1 028 podnikov, čo oproti roku 2015 predstavuje pokles o 36 firiem.



Najnovšie rekordné počty firiem zo Slovenska v daňovo zvýhodnených krajinách podľa Bisnode Slovensko potvrdzujú, že firmy sa nového protischránkového zákona nezľakli. "Už po schválení zákona sme nepredpokladali, že zapríčiní zásadný odlev podnikateľov z týchto destinácií. Dlhodobo vidíme, že o verejné obstarávanie sa zväčša nezaujímajú podniky so sídlom v daňových rajoch z hľadiska prvej úrovne vlastníctva," uzavrel Seliak z Bisnode. Podľa neho totiž firmy, ktoré budú chcieť utajiť vlastníka, do štátnych tendrov nepôjdu priamo, ale pôjdu cez subdodávateľov.