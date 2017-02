Slovenské derby v Štokholme: Velez-Zuzulová zdolala Vlhovú

ŠTOKHOLM 31. januára (WebNoviny.sk) - Veronika Velez-Zuzulová postúpila do semifinále zo vzájomného súboja slovenských reprezentantiek v utorkovom paralelnom slalome v rámci Svetového pohára 2016/2017 alpských lyžiarok vo švédskom Štokholme.



Skúsenejšia Velez-Zuzulová rozhodla o svojom triumfe nad ambicióznou krajankou už v prvej jazde, v ktorej Vlhová po vyrovnanom priebehu sa v závere nevyhla chybe a 50 stotinové manko vinou penalizácie už bolo proti renomovanej súperke pred druhou jazdou priveľa..



Aj v nej napokon zvíťazila druhá žena priebežného hodnotenia slalomu v SP Velez-Zuzulová a v semifinále bude jej súperkou Nórka Nina Lösethová. Druhú semifinálovú dvojicu utvorili favoritky: Američanka Mikaela Shiffrinová a Švédka Frida Hansdotterová. Vlhová získa za 5. priečku 40 bodov do hodnotenia slalomu aj celkovo vo Svetovom pohári.



V osemfinálovom prvom kole atraktívnych mestských pretekov pod reflektormi na kopci Hammarbybacken obe Slovenky potvrdili rolu favoritiek. Petra Vlhová vyradila Američanku Resi Stieglerovú, keď bola rýchlejšia v oboch jazdách s celkovým rozdielom 83 stotín sekundy, Velez-Zuzulová zdolala Švajčiarku Denise Feierabendovú v súčte oboch kôl s ešte komfortnejším náskokom 93 stotín, čo bolo vôbec najviac zo všetkých aktérok osemfinále. Už v osemfinále sa nečakane skončila púť vlaňajšej víťazky Švajčiarky Wendy Holdenerovej, vyradila ju krajanka Melanie Meillardová.



Štartovať mohlo prvých dvanásť žien z aktuálnej slalomovej listiny Svetového pohára plus štyri najlepšie pretekárky z celkového štartového poradia SP. Priamo na štarte sa však objavili viaceré náhradníčky, keďže viaceré pretekárky vrátane Švajčiarky Lary Gutovej, Talianky Sofie Goggiovej či Slovinky Ilky Štuhecovej nevyužili právo štartu.



Preteky vo švédskej metropole sú súčasťou slalomového aj celkového hodnotenia Svetového pohára. V oboch vedie Američanka Mikaela Shiffrinová.