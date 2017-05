Slovenská reprezentantka Dominika Škorvánková prestúpila do Bayernu Mníchov

MNÍCHOV 3. mája (WebNoviny.sk) - Útočníčka slovenskej ženskej futbalovej reprezentácie Dominika Škorvánková prestúpila z nemeckého klubu SC Sand do tamojšieho veľkoklubu FC Bayern Mníchov. Referuje o tom oficiálna stránka Bavorov. Dvadsaťpäťročná hráčka podpísala s FCB kontrakt do 30. júna 2019.



"Bayern považujem za veľmi príjemný klub a som si istá, že som urobila správny krok," vyhlásila D. Škorvánková, šesťnásobná najlepšia futbalistka Slovenska (2009, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016)..





S transferom novej akvizície je spokojná aj trénerka Karin Dannerová. "Už sme zo Sandu získali útočníčku Jovanu Damnjanovičovú a som presvedčená, že si budú s Dominikou na ihrisku rozumieť. Veríme, že do našej hre vnesie dynamiku, silu a túžbu po úspechu," poznamenala Dannerová.



A aké sú Škorvánkovej ambície v novom klube? "Chcem vyhrať titul," doplnila rodáčka z Dunajskej Lužnej, ktorá hrávala za SC Sand od roku 2015. V minulosti pôsobila aj Slovane Bratislava (získala s klubom štyri majstrovské primáty) či rakúskom tíme SV Neulengbach (dve ligové prvenstvá).



